TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHM FESTIVAL Le Pass Musique ajoute de nouveaux morceaux issus de la collaboration NIJISANJI x TAIKO NO TATSUJIN

Bandai Namco Entertainment America Inc. a publié aujourd’hui onze nouvelles mélodies issues de la collaboration FOCUS ON (NIJISANJI) × Taiko no Tatsujin dans TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHM FESTIVAL sur Nintendo Switch™, les morceaux étant disponibles sur Taiko Music Pass. Taiko Music Pass permet aux joueurs d’accéder à un catalogue de plus de 700 chansons ainsi qu’à des mises à jour mensuelles et est disponible à l’achat avec un accès de 30 jours et 90 jours.

Le nouveau pack de chansons ajoute dix chansons originales populaires de Bandai Namco issues de la série TAIKO NO TATSUJIN qui ont été reprises par un groupe de VTubers de NIJISANJI, dont » FAMIRES WARS » reprise par Honma Himawari, » BOKU WA Synth » par Hanabatake Chaika et » Fly Away » par Fushimi Gaku. En outre, une chanson originale du groupe NIJISANJI, « KOKODOKO ? Maybe DOKKA Island ! », est également disponible. Les joueurs qui jouent les chansons de collaboration avant le 28 septembre 2024 débloqueront des mini-personnages basés sur les VTubers. Les mini-personnages sont des objets de personnalisation qui peuvent être équipés et apparaissent à côté de Don-chan et Katsu-chan.

Dans TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHM FESTIVAL, les joueurs partent pour un voyage fantaisiste à travers un festival de musique dans la ville colorée d’Omiko. Accompagnés de leur guide DON-Chan et du nouveau personnage Kumo-Kyun, le jeu propose plusieurs modes pour jouer, s’entraîner et finalement maîtriser l’expérience infiniment amusante de jouer des tambours Taiko numériques sur des chansons préférées, y compris des tubes pop et des classiques du jeu vidéo. Le jeu comprend 76 chansons disponibles dans le jeu de base au lancement, avec de nouveaux morceaux tels que « Gurenge », « Feel Special » et « Racing into the Night ». Le jeu comprend de nombreux modes, dont un mode histoire dans lequel les joueurs s’affrontent pour devenir un maître Taiko, des modes multijoueurs avec des batailles en ligne et une coopération sur le canapé, un mode fête pour jouer avec des amis et s’affronter dans des mini-jeux amusants comme la « Grande guerre des jouets tambours », et un mode Taiko pour jouer et s’entraîner à l’infini. Le jeu propose également un système de personnalisation attrayant, où les joueurs gagnent des « Don Coins » en jouant pour acquérir des objets amusants dans le jeu, tels que des costumes et des plaques d’identification qui entrent en ligne de compte dans le jeu.