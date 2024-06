Après que certains joueurs aient pu tester une première démo de Hunter X Hunter : Nen X Impact lors de l’EVO Japan 2024 ( un grand rassemblement où les meilleurs joueurs de versus fighting se rencontrent), Bandai Namco a annoncé la venue de la personne qui a entrainé Gon et Kirua au Nen lors de l’arc Greed Island : Biscuit Krueger. Pour l’occasion, Bandai Namco nous propose un trailer pour nous montrer de quoi le personnage est capable.

D’après les images du trailer, le perso fonctionnerait sur un sytème de Rekka ( plusieurs quarts de cercles à la suite avec des options différentes selon le bouton sur lequel on appuye), un contre. La manière de jouer ressemble fort à une Karin dans la série légendaire Street Fighter. Lorsqu’elle enclenche sa super une première fois, elle reprend son apparence de femme mure bodybuildée, lui permettant de taper encore plus fort et si elle ressort sa super sous cette forme, elle lance un coup dévastateur à l’aide du nen.

Pour rappel, Hunter X Hunter : Nen X Impact est un jeu de versus fighting en équipes de 3 personnages en 2D. La seule info de la sortie qu’on a est son année, c’est à dire 2024 et qu’il est annoncé sur Nintendo Switch.

Biscuit Krueger, souvent surnommée Bisky, est un personnage marquant de la série de manga et d’anime « Hunter x Hunter » créée par Yoshihiro Togashi. Malgré son apparence juvénile, Bisky est en réalité une femme adulte extrêmement puissante et expérimentée en tant que Hunter et maître du Nen.

Caractéristiques de Base

Nom complet : Biscuit Krueger

: Biscuit Krueger Âge : 57 ans

: 57 ans Taille : 130 cm (apparence) / 184 cm (forme réelle)

: 130 cm (apparence) / 184 cm (forme réelle) Profession : Hunter, maître du Nen

: Hunter, maître du Nen Nen : Transformation (un des six types de Nen)

: Transformation (un des six types de Nen) Affiliation: Association des Hunters

Bisky est introduite lors de l’arc Greed Island, où elle se présente initialement comme une jeune fille pour masquer sa véritable identité et tester les capacités de Gon et Killua. Elle est en réalité une chasseuse chevronnée, spécialisée dans la recherche de pierres précieuses et possédant une immense connaissance du Nen.

Bisky est une femme astucieuse et stricte, mais aussi bienveillante et protectrice envers ceux qu’elle prend sous son aile. Elle peut paraître frivole et coquette à première vue, mais cette façade cache une combattante redoutable et une enseignante exigeante. Sa passion pour l’entraînement et la perfection en fait un mentor exceptionnel pour Gon et Killua.

Bisky est une maître du Nen, spécialisée dans la transformation. Elle utilise sa capacité de Nen pour maintenir une apparence jeune et adorable, ce qui lui permet de surprendre ses ennemis. Sa forme réelle révèle une femme musclée et extrêmement puissante, capable de déployer une force incroyable.

Transformation : Sa capacité principale lui permet de transformer son corps, soit pour paraître plus jeune, soit pour atteindre sa forme réelle, qui est beaucoup plus imposante et puissante.

: Sa capacité principale lui permet de transformer son corps, soit pour paraître plus jeune, soit pour atteindre sa forme réelle, qui est beaucoup plus imposante et puissante. Cookie-chan: Une technique où elle invoque une masseuse en forme de poupée, capable de guérir et de revitaliser son aura ainsi que celle des autres.

Arcs Importants

Arc Greed Island

Bisky joue un rôle crucial dans cet arc, devenant le mentor de Gon et Killua. Elle les entraîne rigoureusement, les aidant à développer leurs compétences en Nen et à renforcer leur endurance. Son enseignement leur permet de surmonter de nombreux défis sur l’île et de progresser significativement dans leur maîtrise du Nen.

Arc de l’Examen de Hunter

Bien que Bisky n’apparaisse pas directement dans cet arc, ses enseignements et ses méthodes influencent grandement la progression de Gon et Killua, les préparant aux défis qu’ils rencontrent par la suite.

Arc de la Succession War

Dans cet arc, Bisky participe à l’examen des Princes de Kakin, où elle démontre encore une fois son expertise et sa force. Elle s’associe avec Hanzo et Killua pour protéger les princes et naviguer dans les intrigues complexes de la cour royale.

Relations

Gon Freecss : Bisky voit en Gon un élève prometteur et le pousse à ses limites pour maximiser son potentiel. Elle admire sa détermination et son esprit combatif.

: Bisky voit en Gon un élève prometteur et le pousse à ses limites pour maximiser son potentiel. Elle admire sa détermination et son esprit combatif. Killua Zoldyck : Elle aide Killua à surmonter ses peurs et à renforcer sa confiance en lui. Leur relation est basée sur le respect mutuel et une compréhension profonde des défis personnels de Killua.

: Elle aide Killua à surmonter ses peurs et à renforcer sa confiance en lui. Leur relation est basée sur le respect mutuel et une compréhension profonde des défis personnels de Killua. Wing: Bisky est le maître de Wing, le premier professeur de Nen de Gon et Killua, ce qui établit une connexion indirecte mais significative entre eux.

—

« Hunter x Hunter » est une série manga japonaise écrite et illustrée par Yoshihiro Togashi. Elle a débuté en mars 1998 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha et, malgré plusieurs pauses dans sa publication, continue d’être une œuvre acclamée et influente dans le monde du manga et de l’anime. « Hunter x Hunter » se déroule dans un monde fantastique où des individus connus sous le nom de « Hunters » sont des aventuriers d’élite qui se spécialisent dans des quêtes allant de la chasse au trésor à l’assassinat, en passant par la cuisine et l’archéologie.

L’histoire suit Gon Freecss, un jeune garçon déterminé et optimiste qui découvre que son père, qu’il croyait mort, est en fait un Hunter légendaire et vivant. Inspiré par cette révélation, Gon décide de devenir lui-même un Hunter pour retrouver son père, Ging Freecss. Au cours de son voyage, Gon se lie d’amitié avec trois autres aspirants Hunters : Leorio, un homme motivé par le désir d’acquérir de la richesse pour financer ses études de médecine ; Kurapika, le dernier survivant de son clan massacré, cherchant vengeance contre les criminels responsables ; et Killua Zoldyck, issu d’une famille d’assassins, en quête de sa propre voie loin de l’ombre de sa famille.

La série est célèbre pour ses arcs narratifs riches et variés, explorant des thèmes complexes tels que l’amitié, la rivalité, la politique et la nature humaine. Les combats dans « Hunter x Hunter » sont particulièrement remarqués pour leur stratégie et leur profondeur, s’éloignant des affrontements basés uniquement sur la force pour intégrer des éléments intellectuels et psychologiques. Un système unique de « Nen » est au cœur des pouvoirs des personnages, un concept qui permet aux utilisateurs de manipuler leur propre énergie vitale de manière créative et diversifiée. « Hunter x Hunter » a été adapté en deux séries d’anime, la première en 1999 et la seconde, une version plus complète reprenant depuis le début, en 2011. Les adaptations en anime ont permis de faire connaître la série à un public mondial.