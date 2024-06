– Les personnages légendaires de METAL SLUG vous attendent sur le champ de bataille –

Paris, le 11 juin 2024 – L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le développeur Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) sont fiers d’annoncer que la toute première démo jouable de Metal Slug Tactics, l’adaptation tactique de la légende du jeu d’action, est disponible dans le cadre du Steam Néo Fest qui se déroule du 10 au 17 juin sur Steam. Le jeu complet sortira cet automne sur PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Téléchargez la démo ici !

Cette bonne nouvelle s’accompagne d’une bande-annonce de gameplay qui s’arrête sur les combats de Metal Slug Tactics, réinterprétation complète et audacieuse du mantra action de METAL SLUG. Metal Slug Tactics s’approprie le charme énergique de son aîné, mais également son pixel art somptueux qu’il reproduit avec panache en vue isométrique. Découvrez les escarmouches tactiques qui vous attendent dans la démo de Metal Slug Tactics dans cette nouvelle vidéo :

La démo de Metal Slug Tactics réunit les guerriers aguerris de la licence, dans la première région du jeu, pour des combats hautement tactiques et particulièrement intenses. Vous commencez dans le baraquement de l’escouade, qui sert de base arrière pour améliorer ses troupes et acheter de l’équipement. C’est aussi là que vous devez choisir les bidasses qui feront équipe lors de la prochaine mission : considérez bien chacune des capacités uniques de vos guerriers – et leurs synergies potentielles – avant de les déployer ensemble sur le champ de bataille pour terrasser les ennemis emblématiques de la licence, mais aussi quelques nouvelles têtes. Il est même possible de débloquer Tarma, un puissant et énergique compagnon d’arme qui saura prouver sa valeur lors des affrontements de boss… de la version complète de Metal Slug Tactics !

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics offre une esthétique ébouriffante dont le pixel art ciselé et les animations délicieuses constituent la substantifique moelle. Ce nouvel épisode vient très naturellement ajouter sa pierre à l’édifice de cette série mythique, dont l’imagerie significative accompagne les joueurs depuis plus de 25 ans. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tactics entend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, faites face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire. Sa bande originale est notamment composée par Tee Lopes, qui a déjà œuvré sur TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania ou encore sur le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4.