Les petits monstres ont le vent en poupe depuis plusieurs années. Si elle n’est assurément pas la seule, la licence Monster Hunter profite de cette « hype » afin d’attirer toujours plus d’amateurs dans son cercle, dès lors de plus en plus élargi. Cette fois-ci, c’est une remasterisation du spin-off Monster Hunter Stories qui nous est proposée sur Nintendo Switch. Les bestioles restent à l’honneur mais dans un cadre quelque peu différent… Après vous avoir fait part de nos premières impressions lors de notre courte preview, nous pouvons désormais vous dévoiler tout notre ressenti sur le titre. Riders en herbe, par ici !

Le village Hakum a subi une violente attaque particulièrement dévastatrice… Les villageois ont fait de leur mieux afin de limiter les dégâts mais ils étaient nettement moins forts que le monstre cerclé de ténèbres qui leur faisait face. Après avoir tout démoli sur son passage, la bête s’en est allée, laissant derrière elle désarroi et misère. Fort heureusement, les habitants de Hakum font preuve d’une grande résilience et se sont aussitôt mis à l’œuvre afin de réparer les dégâts occasionnés. Au bout d’un an, le village a retrouvé sa splendeur. Mais derrière la façade à nouveau souriante des villageois se cache le souvenir d’une horrible tragédie qui a coûté la vie à certains d’entre eux.

Que s’est -il passé ? Pourquoi ce monstre les a t-il attaqué ? Quel est donc ce mystérieux cercle de ténèbres ? Il est temps d’agir ! Et c’est justement dans ce contexte (un peu classique il est vrai !), que le joueur entre en scène. Primo, faire ses preuves dans le cadre d’une petite initiation au métier de Riders. Secundo, une fois cette formalité effectuée, secourir le village, et plus largement encore, tous les territoires en marge d’être mis en péril par des monstres possédés par le mal. Mais alors, sont t-ils bons ou méchants, ces monstres… ? Là sera bien le fil rouge de votre quête !

Un jour, je serai le plus grand des Riders !

Vous connaissez bien cette ritournelle…

Un Rider est un éleveur de monstres. Amateur de ces bestioles, ce dernier s’empare d’un œuf, le plus souvent dérobé directement au cœur d’un nid de monstres, avant de le faire éclore. La bestiole qui s’en extirpe devient dès lors un fidèle compagnon, prêt à combattre auprès de son Rider. Néanmoins, n’est pas Rider qui veut : une petite initiation est nécessaire. Mais tout cela n’est qu’une formalité pour vous ! C’est donc avec dévouement et courage que vous quittez votre village Hakum afin de vous lancer dans la grande aventure qui vous attend.

Si la collecte des œufs demande une petite dose de courage (les tanières dans lesquelles ils se trouvent sont le plus souvent habitées par de nombreux monstres, à commencer par la mère !), la récompense est conséquente. Au-delà de la satisfaction de voir son œuf éclore et de gagner quelques bonus, le compagnon courageux qu’il représente n’est pas anodin. En effet, jusqu’à cinq monstres peuvent vous accompagner : ils sont alors appelés monsties. Les autres sont stockés dans un semblant d’écurie. Chacun peut être personnalisé, avec son petit nom. Chaque monstie dispose aussi d’une, ou de plusieurs, compétence(s) bien utile(s) tout au long de l’aventure : ainsi certains seront à même de sauter de grands précipices, quand d’autres se montreront adeptes de la nage, certains iront même escalader quelques hauteurs. Enfin, il s’avère particulièrement agréable de décupler sa vitesse en chevauchant sa bestiole favorite. Une certaine inertie est à souligner, mais cette dernière ne pose finalement pas de grand problème dans le jeu. Nous avons fini par nous habituer. Aussi, les montures s’avèrent assez inégales, notamment en termes de vitesse. Néanmoins, nous avons apprécié cette richesse de modes de transport atypiques…

Le Rider a beau aimer les monstres, il n’en demeure pas moins un combattant émérite qui n’hésite pas à monter au front, soutenu par ses monsties. Les monstres à combattre sont directement visibles lors des déplacements sur les territoires. Il est donc aisé de les contourner pour avancer plus rapidement dans l’histoire, ou bien de multiplier les combats pour toutes celles et ceux qui souhaitent gagner des niveaux. Les victoires sont en effet synonymes d’un gain d’expérience, pour vous mais aussi pour tous vos monsties actuellement dans l’équipe (oubliez donc ceux restés à l’écurie), mais aussi d’un grand nombre d’objets plus ou moins utiles. Certains combats sont, bien entendu, inévitables puisque totalement inhérents à l’histoire principale. Nous vous conseillons vivement de ne pas trop lésiner sur le farming afin de pouvoir être parfaitement préparés aux boss qui viendront à vous tôt ou tard !

Les combats se déroulent au tour par tour. Le joueur a le choix entre trois types d’attaques : force, vitesse et technique. Il en est de même pour les ennemis. Chaque type d’attaque se montre plus ou moins puissante face à une autre. Ainsi, la vitesse l’emporte sur la force, qui elle l’emporte sur la technique. En revanche, la vitesse n’est guère efficace face à la vitesse, etc… L’apprentissage des meilleures stratégies est rapide (et indispensable). Celle-ci nous rappelle brièvement les différentes facultés des Pokémon, avec la puissance de l’eau face au feu, du feu face aux plantes, etc. Au gré des rencontres, le joueur assimile les principales attaques des monstres et peut dès lors agir en conséquence.

Le joueur peut aussi sélectionner une attaque auprès de son monstie. Ces attaques requièrent des points d’amitié, eux-mêmes acquis grâce à différentes techniques de combat. Des attaques mutuelles peuvent aussi être menées, avec le chevauchement du monstie, jusqu’à déclencher le talent d’amitié : l’attaque ultime. Les attaques traditionnelles (vitesse, force et techniques) sont en revanche laissées au bon vouloir du monstie.

Certaines séquences de QTE (Quick Time Event, en d’autres termes, appuyer sur certaines touches au bon moment) viennent s’ajouter aux combats.

L’amitié, et toujours l’amitié… ce lien fort et ancestral est au cœur même du titre. Et cela depuis les premières minutes !

My best friend !

L’amitié entre les hommes, celle qui unit les monstres et les hommes, celle entre les monstres… l’amitié est utilisée à toutes les sauces ! Si cette atmosphère peut sembler un peu trop sucrée, l’ambiance générale reste agréable avec de nombreuses touches d’humour. Quelques petits passages tentent de toucher aux émotions du joueur… avec toujours ce lien d’amitié qui n’est jamais bien loin. Nous avons apprécié cette approche humaine et louable du titre, avec l’idée, par exemple, de ne pas déranger une femelle épuisée qui couve ses œufs (bien qu’il soit toujours possible d’aller la combattre pour lui soutirer sa couvée…!), la notion de confiance qu’il est nécessaire afin de progresser avec son monstie, etc. Si toutes ces idées peuvent sembler un peu niaises pour un adulte averti qui souhaite avant tout se divertir dans un jeu vidéo, les parents seront ravis de retrouver ces concepts au cœur de la partie. Les parents, en effet… puisque la cible du titre englobe sans difficulté les jeunes joueurs. Nous y reviendrons.

Les relations humaines sont mises en avant par l’entraide et la fraternité. Aider son prochain fait, comme à l’accoutumée, partie intégrante de votre aventure. De nombreuses quêtes annexes sont disponibles, en sus de l’histoire principale. Aussi, la récolte d’une multitude de consommables est omniprésente avec des environnements jonchés d’éléments qui « popent » rapidement. Malheureusement, les environnements manquent assurément de pep’s pour briller comme nous l’aurions aimé… Oups, personne n’est parfait !

Un petit coup de vieux

Monster Hunter Stories est un véritable hit qui a conservé bon nombre de ses atouts. Il reste particulièrement plaisant de partir à l’aventure, en quête d’une multitude de monstres à frapper mais aussi à enrôler ! Malheureusement, malgré cette belle énergie, nous avons été surpris par l’hétérogénéité des environnements. En effet, certains lieux se montrent assez luxuriants avec une végétation abondante, des points d’eau… quand d’autres zones sont tristement vides. Globalement, les grandes étendues sont assez pauvres tandis que les espaces plus étroits se montrent moins avares en décors.

Les monstres, quant à eux, sont généralement bien réussis, avec de belles couleurs et des mimiques plus ou moins agressives. Par ailleurs, le titre met en avant plusieurs facettes supplémentaires qui pourraient bien renforcer toujours plus la durée de vie et le plaisir à parcourir le titre…

Aller de l’avant… avec pas mal de détours !

En effet, les joueurs soucieux d’avancer au plus vite vers la ligne d’arrivée pourraient bien passer outre bon nombre de surprises propres au titre. Sachez néanmoins que les combats se montrent de plus en plus retors, un minimum de préparation est indispensable quand bien même la ligne droite jusqu’à l’arrivée est votre priorité.

Afin de rendre le chemin plus agréable, bon nombre d’activités sont disponibles. A commencer par un grand nombre de quêtes secondaires. Celles-ci sont disponibles à la fois auprès des villageois mais aussi au cœur des panneaux d’affichage. Ces missions s’avèrent particulièrement utiles pour enrichir son inventaire à la fois en argent mais aussi en objets. Les plus joueurs seront heureux d’apprendre qu’il existe un autre stratagème pour rendre plus plaisant encore l’aventure… : la boîte à prières. Celle-ci, moyennant quelques offrandes, permet de créer des miracles. Ces derniers sont alors à l’origine de prix plus attractifs dans les magasins, ou encore de l’amélioration des stats… intéressant !

Plus intéressant encore, le travail auprès des monsties. Comme souligné précédemment, vos compagnons seront d’une aide précieuse pour atteindre certaines zones mais le rider que vous êtes n’est pas qu’un simple spectateur face à l’évolution de son équipe. En effet, le rite de transmission (qui n’est guère accessible dès le début de l’aventure) permet de conférer des gènes d’un monstie à un autre… Pour cela, un jeu de positionnement de cercles est disponible et permet la transmission des savoirs entre vos monsties, jusqu’à parfois réaliser de véritables combinaisons, source d’une puissance toujours plus importante. Au joueur de concevoir LE monstie idéal… SON monstie idéal.

L’aventure n’est ainsi pas une ligne droite sans détour. Chaque joueur peut avancer selon ses préférences, en privilégiant tel ou tel type de jeu. Les amateurs de croisements s’amuseront à concevoir toujours plus de monsties, quand d’autres parcourront le territoire en long, en large, et en travers, afin de réaliser toutes les quêtes disponibles. A moins que vous ne fassiez un peu de tout cela en même temps… !

Un bémol reste néanmoins à souligner. L’aventure est accessible… mais elle pourrait s’avérer un peu « plate » et prévisible pour les joueurs aguerris. Les quêtes secondaires, notamment, nous ont semblé quelques peu « désuètes ». Le rythme s’avère en effet plutôt régulier et bien que des surprises subsistent, l’aventure se montre avant tout parfaite pour les nouveaux arrivants, qui se plongent pour la première fois dans ce type de jeu. Pour tous les autres, une petite lassitude est susceptible de se faire ressentir. Rien de bien désagréable… mais vous êtes prévenus !

Monster Hunter Stories est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le connaissez-vous ?

Si d’aventure vous souhaitez poursuivre le chemin… sachez qu’il est d’ores et déjà possible de jouer au titre Monster Hunter Stories 2. Retrouvez notre test ICI.