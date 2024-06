Merci de jouer à Fire Emblem Heroes ! Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.6.0.

■ Lancement de la deuxième partie du livre VIII

La deuxième partie du livre VIII du scénario sera disponible à partir du 7/6/2024 7:00(UTC), en commençant par le chapitre 8 du livre VIII, intitulé « L’arbre du monde » !

L’arbre du monde fait enfin son entrée dans l’histoire. Pourrons-nous sauver Henriette, empoisonnée par les Mains funestes, et mettre fin aux plans de l’ennemi ?!

L’acte 1 du chapitre 8 du livre VIII inclut également la cinématique de la deuxième partie du livre VIII. Admirez la bataille spectaculaire qui se joue au sein de l’arbre du monde !

Note : vous pouvez également visionner la vidéo sur YouTube.

■ Ajout d’un nouvel événement : Front uni

Front uni, un nouvel événement dans lequel vous gagnez des batailles avec des héros venus d’autres mondes, va commencer. Formez des équipes avec des héros différents pour chaque bataille et essayez de gagner 5 fois d’affilée !

Front uni est un événement dans lequel les joueurs forment une équipe de quatre héros issus de leur armée et de celle d’un autre joueur pour combattre.

Si votre équipe est composée d’un héros de votre armée et d’un héros de l’armée d’un autre joueur qui proviennent du même jeu, ces héros obtiendront un bonus pour toutes leurs caractéristiques !

Une fois que vous aurez gagné, vous pourrez passer à la prochaine bataille et choisir un joueur dont les héros lutteront pour chaque bataille. Cependant, une fois qu’un héros a été déployé dans une bataille, il ne peut plus combattre dans votre équipe pour les batailles suivantes, alors faites preuve de créativité en organisant votre équipe ! Vous pouvez voir un aperçu de comment se déroule cet événement dans la vidéo de la chaîne Feh disponible depuis peu, intitulée « Feh Channel (June 5, 2024) ». Nous espérons que vous y jetterez un œil !

Le lancement du premier événement est prévu le 12/6/2024 7:00(UTC). Vous trouverez plus de détails et d’astuces dans les notifications précédant le lancement de l’événement.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.6.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 6 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 6 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/7/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 6 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.6.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 5 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.6.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Voleur honnête

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Julian, Voleur sensible

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Ragnell du chaos

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ike, Ferveur sauvage

Épée du Chaos

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nemesis, Roi de la Libération

Lance apothéose

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Anna, Vendeuse mystère

Jus exotique

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Selena, Fluorite des sables

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Ajout de terrain

Un nouveau terrain a été ajouté. Vous pourrez l’utiliser après avoir mis à jour l’application.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple obscur (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Ailes noires » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Juste une petite promenade de santé ! » de Fire Emblem: Awakening.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 4 400.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 11/6/2024 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Frederick, Jeune serviable

・ Candace, Aventurière rusée

■ Autres modifications

○ Nous avons réglé le problème relatif à l’aptitude de capitaine Lourd fardeau de Duels d’invocateurs. Pour en savoir plus sur ce problème, consultez la notification intitulée « Notification d’une erreur affectant l’aptitude de capitaine Lourd fardeau ».

○ Modification du personnage de Bernadetta, Longue hibernation. Nous avons réglé le problème survenant dans certaines circonstances et faisant que la couleur de l’accessoire pour cheveux change lorsque les yeux de Bernadetta, Longue hibernation, sont fermés.

2e partie du livre VIII

Pour fêter le lancement de la deuxième partie du livre VIII, nous organisons une série d’événements intitulée « 2e partie du livre VIII » !

■ Événements d’invocation « Nouveaux héros, le retour »

Du 7/6/2024 7:00(UTC) au 21/6/2024 6:59(UTC)

Onze focus au cours desquels apparaissent des héros de précédents focus « Nouveaux héros » sont de retour en tant que focus quotidiens ! Chaque focus sera disponible pendant quatre jours.

Lors de ces focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation, ce qui signifie que vous pourrez invoquer des héros 11 fois gratuitement ! De plus, tous les joueurs pourront choisir un héros de ces focus à invoquer gratuitement après avoir invoqué au moins 40 fois dans chaque focus. Vous pourrez même obtenir une pierre des cieux pour chacun de ces événements !



Nouveaux héros : Líf mystérieux et plus, le retour

Líf, Lame arcane

Hilda, Main tendue

Shez, Épéiste prometteur

Monica, Vassale favorite ・ Du 7/6/2024 7:00(UTC) au 11/6/2024 6:59(UTC)Nouveaux héros : Líf mystérieux et plus, le retourLíf, Lame arcaneHilda, Main tendueShez, Épéiste prometteurMonica, Vassale favorite ・ Du 8/6/2024 7:00(UTC) au 12/6/2024 6:59(UTC)

Événement spécial : Daraen mystérieuse et plus, le retour

Daraen, Stratège déchue

Eir, Éminence vitale

Gregor, Bon mercenaire

Phila, Experte pégase ・ Du 9/6/2024 7:00(UTC) au 13/6/2024 6:59(UTC)

Événement spécial : Ganglöt mystérieuse et plus, le retour

Ganglöt, Nouvelle mort

Tiki, Sang éveillé

Hardin, Le Coyote

Nyna, Dernière princesse ・ Du 10/6/2024 7:00(UTC) au 14/6/2024 6:59(UTC)

Début du livre VII : Seiðr et plus, le retour

Seiðr, Déesse de l’espoir

Ophelia, Demoiselle étoilée

Caeldori, Ange parfait

Dwyer, Serviteur endormi ・ Du 11/6/2024 7:00(UTC) au 15/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Engage, le retour

Alfred, Champion fleuri

Alear, Enfant dragon

Céline, Princesse joviale

Chloé, Pégase féérique ・ Du 12/6/2024 7:00(UTC) au 16/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Elincia éminente et plus, le retour

Elincia, Reine dévouée

Lucia, Bonne conseillère

Geoffrey, Protecteur royal

Bastian, Pilier de Crimea ・ Du 13/6/2024 7:00(UTC) au 17/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Tana mystérieuse et plus, le retour

Tana, Princesse aérienne

Gilliam, Mur taciturne

Syrene, Cavalière gracieuse

Vanessa, Cavalière loyale ・ Du 14/6/2024 7:00(UTC) au 18/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Ingrid mystérieuse et plus, le retour

Ingrid, Symbole d’honneur

Felix, Lame du loup

Rhea, Matriarche aimante

Sylvain, Habile séducteur ・ Du 15/6/2024 7:00(UTC) au 19/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Chrom mystérieux et plus, le retour

Chrom, Saint-Roi déchu

Byleth, Vassale vengeresse

Maria, Sacrifice rituel

Anankos, Silence déchaîné ・ Du 16/6/2024 7:00(UTC) au 20/6/2024 6:59(UTC)

Focus de célébration : nouveaux héros et Heiðr mythique, le retour

Heiðr, Déesse innocente

Fir, Jeune épéiste

Noah, Mercenaire errant

Dorothy, Archère dévouée ・ Du 17/6/2024 7:00(UTC) au 21/6/2024 6:59(UTC)

Nouveaux héros : Eitr mystérieuse et Alcryst mystérieux, le retour

Eitr, Servante du néant

Alcryst, Archer timide

Diamant, Force montante

Citrinne, Noble dévouée

■ UHÉ x2 : 8 derniers

Du 12/6/2024 7:00(UTC) au 28/6/2024 6:59(UTC)

Huit héros populaires qui ont failli remporter la victoire lors de l’événement « Un héros émerge 2024 » sont là !

Lorsqu’il y a un nouveau focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation !

Pour cet événement, tous les joueurs pourront invoquer un héros de ce focus de leur choix une fois après avoir invoqué des héros au moins 40 fois, puis 80, 120 et enfin 160 fois, ce qui fait un total de quatre héros du focus, et vous pourrez également obtenir une pierre des cieux à chaque fois.

■ Quêtes de la 2e partie du livre VIII : partie 1 et partie 2

○ Partie 1 du 7/6/2024 7:00(UTC) au 21/6/2024 6:59(UTC)

Dans la partie 1, nous proposerons des quêtes au cours desquelles vous devrez terminer l’histoire du livre VIII jusqu’à présent ! Vous pouvez obtenir des récompenses comme des orbes et des parchemins divins : partie 5 en les terminant ! Profitez-en pour essayer les cartes du livre VIII si ce n’est pas déjà fait !

○ Partie 2 du 12/6/2024 7:00(UTC) au 28/6/2024 6:59(UTC)

Vous pouvez obtenir un total de cinq tickets de première invocation pour le focus « UHÉ x2 : 8 derniers » en terminant les quêtes de la partie 2. De puissants héros ayant lutté avec acharnement dans l’événement « Un héros émerge » apparaîtront au cours de ce focus, alors ne passez pas à côté de cela !

■ Bonus de connexion « 2e partie du livre VIII »

Du 7/6/2024 7:00(UTC) au 21/6/2024 6:59(UTC)

Des bonus de connexion qui vous permettront d’obtenir 160 dracofleurs de chaque type, 80 rosées divines et 800 graals héroïques sont disponibles !

Note : ces bonus de connexion peuvent être obtenus jusqu’à 10 fois pendant l’événement.

■ Événements « EXP et PA doublés »

Du 10/6/2024 7:00(UTC) au 14/6/2024 6:59(UTC) et du 17/6/2024 7:00(UTC) au 21/6/2024 6:59(UTC)

Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre vos héros plus puissants !

■ Événements « EXP et PA quintuplés »

Du 7/6/2024 7:00(UTC) au 10/6/2024 6:59(UTC) et du 14/6/2024 7:00(UTC) au 17/6/2024 6:59(UTC)

Gagnez cinq fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre les héros qui sont devenus vos alliés plus puissants !