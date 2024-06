Aujourd’hui, ININ Games et Taito ont communiqué la date de sortie de Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III. Le jeu sera disponible le 11 juillet 2024. Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III, initialement sorti sur PC Engine, a été annoncé pour la Nintendo Switch il y a presque un an. Le lancement du portage était prévu pour l’année dernière, mais il a finalement été reporté. Cette nouvelle version sur Switch promet de raviver l’expérience classique avec des graphismes améliorés et une jouabilité optimisée pour la plateforme actuelle.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III est un jeu vidéo de plateforme développé par Taito, sorti initialement en 1991 pour la console PC Engine. Il s’agit du troisième opus de la série Bubble Bobble, suivant Bubble Bobble et Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble II. Dans Parasol Stars, les joueurs contrôlent Bubby et Bobby, les personnages principaux des précédents jeux, qui cette fois-ci utilisent des parapluies magiques pour combattre leurs ennemis. Le jeu se déroule dans divers mondes thématiques, chacun composé de plusieurs niveaux. L’objectif est de sauver ces mondes des forces du mal en utilisant les capacités uniques des parapluies magiques.

Parasol Stars est un jeu de plateforme à défilement horizontal où les joueurs doivent utiliser leurs parapluies pour attaquer les ennemis, bloquer les projectiles, et manipuler des objets. Les parapluies peuvent attraper des gouttes d’eau, des bombes et d’autres objets, qui peuvent ensuite être utilisés contre les ennemis. Le jeu propose un mode solo et un mode coopératif à deux joueurs. En mode coopératif, les joueurs peuvent collaborer pour vaincre les ennemis plus efficacement et résoudre les puzzles des niveaux.

Initialement sorti sur PC Engine, Parasol Stars a été porté sur plusieurs autres plateformes, notamment l’Amiga, l’Atari ST, et le NES.