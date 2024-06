Jason Schreier est un journaliste de jeux vidéo et un auteur respecté, connu pour ses reportages approfondis et ses enquêtes sur l’industrie du jeu vidéo.

CV Journalisme

: Schreier a travaillé pendant de nombreuses années chez Kotaku, où il a écrit des articles influents et mené des enquêtes qui ont révélé les conditions de travail souvent difficiles dans l’industrie du jeu vidéo. Ses articles ont abordé des sujets tels que le crunch (périodes de travail intensif) et les pratiques commerciales controversées. Bloomberg : En 2020, Schreier a rejoint Bloomberg News, où il continue de couvrir l’industrie du jeu vidéo. Ses articles chez Bloomberg ont maintenu son engagement envers des reportages approfondis et révélateurs.

Publications

: Publié en 2017, ce livre explore les défis et les triomphes de la création de jeux vidéo. Schreier y détaille le développement de plusieurs jeux populaires, offrant une vision de l’intérieur sur les difficultés et les succès rencontrés par les développeurs. Press Reset : Publié en 2021, ce livre examine les fermetures de studios de jeux vidéo et l’impact sur les développeurs. Schreier y raconte des histoires personnelles de développeurs touchés par ces fermetures, tout en analysant les causes sous-jacentes de ces événements dans l’industrie.

Le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a confirmé que le remaster tant attendu de « Final Fantasy Tactics » est en cours de développement, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé. En avril 2024, Yoshi-P, le directeur de la série « Final Fantasy », avait suggéré qu’il était temps de créer un nouveau jeu « Final Fantasy Tactics ». Bien que la date d’annonce par Square Enix reste inconnue, il est possible que des informations soient révélées lors du Tokyo Game Show en septembre.

« Final Fantasy Tactics » est un jeu de rôle tactique développé et publié par Square (maintenant Square Enix) pour la PlayStation en 1997 au Japon et en 1998 en Amérique du Nord. Le jeu a été acclamé pour son gameplay profond, son histoire complexe et ses graphismes de qualité pour l’époque.

Le jeu se déroule dans le royaume fictif d’Ivalice, un monde également utilisé dans d’autres jeux de la série « Final Fantasy » comme « Final Fantasy XII ». L’histoire se concentre sur les conflits politiques et les luttes de pouvoir entre différentes factions nobles dans le royaume d’Ivalice.

Le joueur suit l’histoire de Ramza Beoulve, un jeune noble pris au milieu des intrigues et des trahisons. L’intrigue explore des thèmes de trahison, de justice et de moralité, tout en révélant progressivement des secrets sur le passé du royaume et les véritables forces en jeu.

« Final Fantasy Tactics » utilise un système de combat au tour par tour sur une grille isométrique. Les joueurs contrôlent une équipe de personnages, chacun ayant des classes et des compétences spécifiques. Les positions et les actions des personnages doivent être stratégiquement planifiées pour vaincre les ennemis.

En plus de sa version originale sur PlayStation, « Final Fantasy Tactics » a été porté sur plusieurs autres plateformes, y compris la PlayStation Portable sous le titre « Final Fantasy Tactics: The War of the Lions », qui a ajouté de nouveaux personnages, cinématiques et quêtes.