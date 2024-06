Scars of Mars est un tout nouveau RPG en temps réel. Prenez des décisions à la vitesse de l’éclair tandis que le temps s’écoule, et faites preuve de précision pour venir à bout de vos ennemis ! Tension et satisfaction seront au rendez-vous.



Acquire se prépare à sortir un nouveau jeu sur Nintendo Switch avec Scars of Mars. Le lancement mondial est prévu pour le 20 juin 2024 sur l’eShop pour 19€50. Le jeu a été annoncé lors de l’Indie Live Expo 2024 et promet une expérience de jeu immersive avec des éléments de stratégie et de gestion du temps.

L’histoire de Scars of Mars se déroule le 6 décembre 2158. Les joueurs incarnent le commandant d’une unité humanoïde envoyée en mission secrète pour sauver des survivants dans une installation de recherche sur Mars qui a soudainement perdu tout contact avec la Terre. Le jeu combine des éléments de combat et d’exploration en temps réel, où chaque décision doit être prise rapidement pour vaincre les ennemis et survivre.

Le gameplay de Scars of Mars repose sur des batailles en temps réel et des formations stratégiques. Les joueurs contrôlent quatre unités humanoïdes disposées sur une grille 3×3, et doivent faire des choix tactiques sur les actions de chaque personnage, qu’il s’agisse d’attaquer, de se défendre ou de se soigner. Le temps ne s’arrête jamais, ce qui ajoute une couche de tension et d’urgence à chaque combat.

Chaque action dans le jeu consomme de l’énergie de batterie, que ce soit lors des combats, des déplacements ou des événements. Les routes dans l’installation de Mars sont générées de manière procédurale, offrant des chemins différents à chaque partie. Les joueurs doivent donc gérer judicieusement leur batterie, décider quand affronter des ennemis ou quand se retirer pour collecter de nouveaux équipements et objets​.

6 décembre 2158. Aux commandes d’une escouade d’humanoïdes, vous embarquez dans une mission top secret : aider les survivants à s’échapper d’un laboratoire de recherche sur Mars, avec lequel tout contact a été soudainement perdu.

◆Des combats de formation en temps réel :

Prenez le contrôle en temps réel de quatre humanoïdes sur une grille 3×3. À vous de décider s’ils doivent attaquer, défendre, se protéger ou récupérer des PV ! Le temps ne ralentit pas au cours de ces affrontements stratégiques haletants, où le timing et le positionnement font toute la différence.

◆Personnalisez votre escouade :

Partez en mission avec votre équipe formée de quatre humanoïdes. Modifiez leur classe, leur apparence et leurs armes. Qui allez-vous choisir : un sniper lent mais à la portée mortelle, un guerrier qui pourfend ses ennemis à toute vitesse, un berserker adepte des attaques de mêlée ou bien un soigneur spécialisé dans la défense et le soutien ? À vous de décider !

◆Consommation de la batterie :

Les itinéraires à choix multiples générés à chaque partie font que vous ne vous égarerez jamais. Les ennemis, événements et conteneurs d’objets sont renouvelés à chaque fois, et chacun des mouvements de vos humanoïdes consomme de la batterie. Le temps continue d’avancer inexorablement, que vous soyez en combat ou en événement entre autres, tandis que votre batterie se vide. Tenterez-vous d’affronter ce boss ? Éviterez-vous le combat ou retournerez-vous à votre base pour améliorer votre équipement ? Gardez un œil sur votre escouade et votre batterie, et usez de votre expérience et de votre discernement pour prendre les meilleures décisions afin de triompher.