IRVINE, États-Unis – 13 juin 2024 – ATLUS présente aujourd’hui la seconde vidéo promotionnelle pour leur futur RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance, en collaboration avec le légendaire groupe de heavy metal Slipknot. Dans cette vidéo, trois membres du groupe Slipknot – Clown, Eloy Casagrande et New Guy – nous décrivent leur rapport au masque et commentent ceux inspirés de Shin Megami Tensei V: Vengeance, créés par Jim Ojala d’Ojala Productions lors de la première vidéo.

Retrouvez ici la vidéo « Shin Megami Tensei V: Vengeance x @Slipknot – Interview avec Clown, New Guy et Eloy » :

Les membres de Slipknot partagent leurs impressions après avoir découvert les masques inspirés par les démons Gurulu, Daemon et Loup-Garou tirés du jeu. Ils dévoilent ensuite leur propre approche du masque, évoquent l’iconographie des démons de Shin Megami Tensei V: Vengeance et la manière dont les masques influencent le processus créatif du groupe.

Sorti pour la première fois en 2021 sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V s’ouvre sur le réveil du protagoniste, perdu et inconscient, après avoir assisté à un meurtre sordide. Il se retrouve alors dans un monde apocalyptique déchiré par une guerre entre anges et démons. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s’unit pour devenir un être puissant, entre humain et démon : un Nahobino. La série des Shin Megami Tensei™, forte d’une riche histoire dans l’univers des jeux vidéo, a fêté son 30e anniversaire en 2023.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, le dernier opus de la série, permet au joueur de vivre l’histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité et de profiter d’un nouvel embranchement scénaristique. Enrichi par des graphismes somptueux dignes des consoles modernes, de nouvelles zones et démons en plus de pistes musicales inédites, Shin Megami Tensei V offre un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus fluide et plus intense, dans un monde ravagé par la guerre entre les anges et les démons.