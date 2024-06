M2 a travaillé sur une multitude de portages au fil des années, mais les propriétaires de Nintendo Switch les connaissent particulièrement pour leur travail sur Castlevania Advance Collection, Legend of Mana et Dodonpachi DaiOuJou Blissful Death Re, pour n’en citer que quelques-uns. Leur expertise sur cette plateforme est indéniable et, bien qu’ils aient déjà rencontré beaucoup de succès, ils souhaitent démontrer encore davantage leurs capacités avec un soutien accru des plateformes.

Lors d’une interview avec Touch Arcade, Naoki Horii de M2 a été interrogé sur la possibilité de porter des jeux comme Battle Garegga, Ketsui et Dangun Feveron sur la Switch. Bien que rien ne soit encore confirmé, Horii a clairement exprimé son intérêt pour cette idée.