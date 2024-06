L’éditeur rétro Incube8 Games et le studio de développement indépendant AgeOfGames sont heureux d’annoncer que Kien pour la Nintendo Game Boy Advance est désormais disponible en cartouche physique.

Inédit et développé à l’origine au début des années 2000, Kien est maintenant disponible et prêt à être apprécié par les fans.

Découvrez le secret de Kien ! Depuis 7 000 ans, la planète Malkut est dirigée avec sagesse par les 7 Maîtres de l’Absolu. Mais le chaos renaît alors que le mal corrompt le Pays de l’Harmonie. Les 7 Maîtres ont disparu, les guerriers mystiques ont été massacrés et les temples sont condamnés dans le sang. Le seul espoir qui subsiste est emprisonné dans le cœur et la volonté de deux jeunes apprentis. Leur destin est de combattre le mal, de révéler la vérité et de découvrir le secret de Kien.

Kien est un jeu d’action et de plateforme passionnant, imprégné d’éléments de RPG, qui plonge les joueurs dans un monde fantastique captivant à travers 23 niveaux complexes et exigeants. Le rythme de jeu est implacable, plongeant les joueurs au cœur d’une action frénétique où ils doivent affronter une multitude d’adversaires. La structure non linéaire du jeu donne aux joueurs la liberté d’explorer le vaste monde de Kien comme ils l’entendent, en voyageant d’un niveau à l’autre, faisant de chaque partie une aventure unique et captivante.

« Kien est un jeu très exigeant, c’est en quelque sorte un jeu pré-souls. Les combats sont toujours très intenses et difficiles. Les missions et les chemins entre les différents niveaux et mondes sont vraiment tortueux et doivent être découverts en jouant, en faisant des erreurs et en mourant. Beaucoup de joueurs aimeront ce jeu, mais d’autres ne l’aimeront certainement pas. Fabio Belsanti, concepteur principal du jeu.