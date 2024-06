Final Fantasy XIV pourrait-il figurer dans le line-up de la Switch 2 ? Naoki Yoshida ne l’exclut pas.

Lors d’une interview avec Easy Allies, Yoshida a exprimé son souhait de voir le jeu disponible sur un maximum de plateformes. Square Enix partage cette ambition, souhaitant proposer leur titre sur la console Nintendo.

À ce stade du cycle de vie de la Nintendo Switch, il est peu probable que nous voyions Final Fantasy XIV sur cette console, d’où l’intérêt pour la Switch 2. Il y a quelques années, cela semblait pourtant envisageable. Yoshida avait évoqué cette possibilité dès l’époque où la console portait encore le nom de code NX. Il a réitéré ses propos à plusieurs reprises, notamment en 2019, indiquant que des discussions étaient toujours en cours avec Nintendo.

« Mon rêve, ou mon objectif, depuis plus de dix ans, est que les joueurs puissent jouer à Final Fantasy XIV quel que soit leur appareil, et qu’ils puissent accéder aux serveurs et au même monde. … cela fait des années que nous parlons d’amener le jeu sur la plateforme Xbox, et bien sûr nous aimerions que notre titre soit disponible sur la plateforme Nintendo, et nous voulons poursuivre nos efforts. Mais cela a pris beaucoup de temps – avec la Xbox, nous avons littéralement parlé pendant des années, et cela se concrétise enfin. Nous ferons de notre mieux et continuerons à travailler dur et à poursuivre nos efforts. En fin de compte, ce serait cool – quelque chose que nous aimerions explorer et concrétiser un jour.

Final Fantasy XIV (FFXIV) est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) développé et publié par Square Enix. C’est le quatorzième épisode de la série principale Final Fantasy et a été initialement lancé en 2010. Suite à un accueil critique négatif, le jeu a été complètement remanié et relancé en 2013 sous le titre « Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ».

Le jeu se déroule dans le monde fictif d’Éorzéa, une terre divisée en plusieurs cités-états et régions, chacune ayant sa propre culture et son histoire. Les joueurs incarnent le Guerrier de la Lumière, un héros chargé de protéger Éorzéa contre diverses menaces, y compris les Primordiaux (des êtres invoqués), l’Empire de Garlemald et d’autres forces obscures. L’histoire est riche et expansive, couvrant de nombreuses extensions qui ajoutent de nouveaux contenus et poursuivent la trame narrative principale.

Gameplay

Le jeu inclut de nombreuses fonctionnalités typiques des MMORPG, telles que les donjons, raids, métiers, artisanat et logement pour les joueurs. Parmi les éléments de gameplay notables :

FATEs (Fully Active Time Events) : Quêtes publiques qui apparaissent aléatoirement dans le monde du jeu.

: Quêtes publiques qui apparaissent aléatoirement dans le monde du jeu. Armurerie : Un système pour gérer différents ensembles d’équipement pour les diverses classes.

: Un système pour gérer différents ensembles d’équipement pour les diverses classes. Système de Confiance : Permet aux joueurs d’entrer dans les donjons avec des PNJ alliés au lieu d’autres joueurs, introduit dans les extensions ultérieures.

FFXIV propose un système de jobs flexible permettant aux joueurs de changer de classe en changeant simplement d’arme. Il existe trois rôles principaux : Tanks, Soigneurs et DPS (Dégâts), avec différentes classes sous chaque rôle. Par exemple :

Tanks : Gladiateur (devient Paladin), Maraudeur (devient Guerrier).

: Gladiateur (devient Paladin), Maraudeur (devient Guerrier). Soigneurs : Élémentaliste (devient Mage Blanc), Arcaniste (devient Érudit).

: Élémentaliste (devient Mage Blanc), Arcaniste (devient Érudit). DPS : Lancier (devient Chevalier Dragon), Pugiliste (devient Moine), Archer (devient Barde), et plus encore.

Histoire

L’histoire commence cinq ans après la fin de la septième ère ombrale. Les joueurs, appelés aventuriers, sont réveillés par Hydaelyn, la Mère-cristal, qui leur confie la mission de combattre les Primordiaux invoqués par les tribus barbares et de repousser l’invasion de l’Empire Garlemald. Ils rejoignent les Scions de la Septième Aube, une organisation dédiée à la protection d’Éorzéa. L’aventurier devient le Guerrier de la Lumière et déjoue les plans de Gaius van Baelsar, un légat impérial, tout en empêchant la résurgence de Bahamut.

Depuis sa relance, FFXIV a connu plusieurs extensions majeures, chacune introduisant de nouvelles zones, histoires, classes et mécaniques de jeu :

Heavensward (2015) – Introduit la cité-état d’Ishgard et le conflit avec les dragons.

Le Guerrier de la Lumière et les Scions se réfugient à Ishgard après des troubles politiques à Ul’dah. Ishgard est en guerre depuis mille ans avec les dragons de Dravania. Le Guerrier de la Lumière découvre la vérité derrière la guerre de la Chanson des Dragons et affronte Nidhogg. La paix est rétablie après de nombreux combats, y compris la confrontation avec l’archevêque Thordan VII et la libération d’Estinien Wyrmblood, un dragonnier possédé. Stormblood (2017) – Concentre sur la libération d’Ala Mhigo et Doma de l’Empire de Garlemald.

L’histoire se concentre sur la libération d’Ala Mhigo et de Doma de la domination de l’Empire Garlemald. Le Guerrier de la Lumière mène les efforts de résistance et affronte Zenos yae Galvus. Cette expansion traite des thèmes de la libération et des luttes des nations occupées. Les Scions sont également confrontés à des migraines mystérieuses qui les attirent dans une autre dimension. Shadowbringers (2019) – Emmène les joueurs dans le Premier Monde, une dimension parallèle, pour arrêter l’inondation de la lumière.

Le Guerrier de la Lumière et les Scions sont transportés dans le Premier, un monde parallèle sur le point de s’effondrer en raison d’un excès de Lumière. Le Guerrier doit devenir le Guerrier des Ténèbres pour rétablir l’équilibre en vainquant les Lightwardens. Emet-Selch, un Ascien, révèle l’histoire ancienne de son peuple et leurs liens avec la création et la séparation du monde. Cette expansion traite de la rédemption et des défis profonds, culminant avec une bataille contre Emet-Selch pour sauver les deux mondes. Endwalker (2021) – Conclut l’histoire principale impliquant Hydaelyn et Zodiark, avec de nouvelles zones, classes et des changements significatifs aux jobs existants.

Cette expansion conclut la saga de Hydaelyn et Zodiark. Le Guerrier de la Lumière et les Scions font face aux Derniers Jours, une catastrophe menaçant toute existence. Leur voyage les mène à de nouveaux lieux divers, y compris la lune, et ils découvrent des vérités profondes sur la création du monde et les motivations de leurs ennemis. Ils affrontent Fandaniel, un Ascien, et Zenos réincarné, pour empêcher la destruction ultime de leur monde.

FFXIV est réputé pour sa musique évocatrice, qui contribuent à son monde immersif. La conception visuelle utilise des arts de haute qualité et des environnements détaillés, tandis que la bande sonore, composée par Masayoshi Soken et d’autres, inclut des thèmes mémorables et des mélodies emblématiques de Final Fantasy​.