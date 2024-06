Un nouveau jeu arcade de football sur Nintendo Switch ? Nous signons tout de suite ! Avec les licences des vrais joueurs ? Encore mieux ! C’est donc enthousiastes que nous sommes allés tester Sociable Soccer 24, le nouveau jeu de Jon Hare (et son studio Tower Studios), l’homme derrière la licence Sensible Soccer (1992). Cette itération, disponible en physique à trente-cinq euros, débarque aussi sur l’eShop de la Nintendo Switch le 7 juin 2024 au prix de vingt-cinq euros. Avons-nous la nouvelle référence du football sous nos yeux ?

Une expérience résolument arcade et rétro

Sociable Soccer 24 est un jeu de football arcade. Si vous êtes habitués à la licence EA Sports FC (anciennement FIFA), vous risquez d’être désorientés.

Sociable Soccer 24 est un jeu de football, qui dès sa prise en main, nous rappelle les vieilles licences d’antan. Le gameplay est vraiment simple et n’importe qui, même ceux qui ne jouent pas au football, peut rapidement prendre ses marques.

Pour jouer, il n’y a que quelques touches. Le joystick vous permet de vous déplacer et il y aura ensuite une touche pour passer, tirer, tacler, sprinter… et c’est tout. Les matchs sont très courts, les commandes très simples et les règles volontairement plus laxistes que le vrai sport.

Oubliez par exemple les passes en profondeur, les dribbles, les différents types de tirs, les corners travaillés, ou même la règle du hors-jeu. L’expérience est vraiment réfléchie pour les néophytes, les nostalgiques ainsi que ceux qui ne peuvent plus supporter la licence d’EA Sports.

Il y a plusieurs modes de jeux. Il y a notamment un mode versus (en local, le mode en ligne n’est pas encore disponible), un mode pour jouer avec les vraies sélections nationales sur des compétitions diverses (comme le championnat d’Europe), ainsi qu’un mode carrière.

C’est dans ce dernier mode que vous passerez la plupart de votre temps. Vous devrez d’abord sélectionner un coach (uniquement cosmétique) ainsi que votre club de cœur. Dans Sociable Soccer 24, cela ne sert à rien de chercher la meilleure équipe ou de réfléchir aux questions de budget : nous démarrons tous au même point, c’est-à-dire en bas de l’échelle.

Chaque joueur possède un niveau en fonction de sa qualité, classé entre vingt et cent. Nos joueurs de départ, eux, se situent entre vingt et trente. Ce sont des footballeurs qui existent vraiment mais ils jouent globalement dans des championnats peu réputés voire semi-professionnels.

Après avoir sélectionné notre tactique et nos titulaires (un bouton nous permet de les choisir automatiquement), nous pouvons partir pour les choses sérieuses.

Le championnat se compose en plusieurs journées dans lesquelles il va falloir affronter plusieurs équipes d’un niveau similaire. Il n’y est pas question de nationalité, et nous pouvons aussi bien affronter Galatasaray, Arsenal ou Al-Riyadh dans la même saison.

Beaucoup de bonnes idées

Nous pouvons à chaque match choisir notre difficulté entre facile, moyen et difficile, mais pour être honnêtes, il suffira de trois – quatre matchs pour gagner facilement au niveau le plus élevé.

Cette difficulté influera ensuite sur nos récompenses. À la fin de chaque match, nous gagnons des pièces qui seront utiles pour augmenter le niveau de nos joueurs (nous y reviendrons). Nous gagnons aussi des étoiles qui permettront de gagner de nouveaux joueurs.

Et parfois, nous n’avons pas vraiment compris le pourquoi du comment, mais nous pouvons gagner des joueurs dans une sorte de « quitte ou double ». Plus nous gagnons consécutivement des matchs, plus la valeur du joueur que nous pouvons récupérer est haute.

Cependant, à nous de récupérer le joueur à temps car en cas de défaite ou de match nul, nous perdons toutes les récompenses.

Nous gagnons aussi des points à la fin de chaque match qui nous permettront d’accéder à la division supérieure. Une fois par saison, un joueur plus fort viendra dans notre club en prêt.

Nous pouvons augmenter le niveau de nos joueurs en sacrifiant des joueurs du même poste ou de la même nationalité contre quelques pièces. Nous pouvons augmenter le niveau de notre joueur qu’une seule fois.

Il y a aussi des matchs de « club » dans lesquels nous défendons l’intérêt de notre club de cœur ainsi que des classements en ligne.

Malheureusement, toutes ces choses sont assez futiles et l’expérience de Sociable Soccer 24 tourne très rapidement en rond.

Mais qui finit très vite par tourner en rond

Nous nous amusons bien les premières heures et puis, une fois que les matchs commencent à se ressembler et que même la difficulté maximum est devenue facile, l’ennui prend la place.

La progression est très lente, pas très amusante et si nous louons l’absence de booster pack et autres choses tirées des licences d’EA Sports, nous ressentons une impression d’inachevé et de jeu non-terminé.

Le rétro ne nous dérange pas mais nous avons connu des jeux sur des consoles bien plus anciennes qui proposaient des expériences plus fournies et captivantes. Même des jeux mobiles à l’heure actuelle peuvent proposer une expérience arcade plus fournie.

Il nous aurait fallu un peu de gestion, la possibilité d’entrainer ses joueurs, ou même quelques infrastructures basiques pour se sentir vraiment concerné par ce mode carrière.

L’absence de véritable championnat est aussi préjudiciable pour l’expérience. Il n’y a pas de calendrier et nous avons juste l’impression d’enchaîner indéfiniment les matchs sans aucun but ni objectif.

Une sensation de jeu bâclé

Le gameplay est simple mais il donne aussi cette impression de bâclé. Les joueurs ont tous des spécialités (vitesse, contrôle) mais certaines ne sont pas utiles en match ! Un joueur peut être spécialiste de la tête mais il n’est pas possible de jouer avec cette partie du corps dans ce jeu…

Il y a plusieurs types d’arbitre qui ont chacun un caractère. Nous avons adoré cette idée… mais elle ne sert à rien en match. Les arbitres les plus laxistes peuvent siffler à vau-l’eau alors que d’autres plus autoritaires laissent jouer même après des tacles dans le dos sur des joueurs sans ballon.

C’est dommage car cela fait longtemps que nous espérons une alternative crédible à EA Sports FC 24, et nous terminons souvent déçus par les expériences proposées qui nous promettent beaucoup et nous apportent pas grand-chose (comme là ou ici).

Nous aurions pu vous recommander l’expérience dans les alentours de cinq euros, mais autant vous dire que le prix de vingt-cinq euros est excessivement cher. La durée de vie est certes infinie mais le contenu est trop pauvre pour vous le conseiller. Espérons que les développeurs suivent le jeu et ajoutent le mode en ligne actuellement pas disponible pour rehausser les choses.

Les graphismes sont corrects même si la représentation des joueurs laisse à désirer. Pourquoi avoir les licences des joueurs pour ne pas jouer avec ? Les animations se répètent et il suffit de deux matchs pour en faire le tour. Là encore, c’est vraiment dommage, car pour nous le genre arcade ne veut pas dire manque de contenu.

La bande-son est sympathique mais se répète très vite.

Ci-joint une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins où vous nous verrez enchaîner les matchs et les matchs…