Le développeur Sköll Studio a annoncé Last Moon pour la Nintendo Switch et vous pouvez avoir un premier aperçu du jeu via la bande-annonce ci-dessous.

Last Moon est un Action-RPG qui s’inspire des RPGs mythiques des années 90. Explorez un monde en ruine vaste et fascinant et criblé de dangers. Affrontez des créatures corrompues et améliorez vos capacités afin de restaurer l’harmonie. Alors que la lune s’effondre, arriverez-vous à ramener la paix ?

Alors que le luxuriant If géant abrite la vie, la cupidité humaine engendre la destruction de la Lune. Des créatures corrompues apparaissent et le monde sombre dans le chaos. Seul un vrai Chevalier Lunaire peut changer le cours du destin. Armé de votre courage, votre destin semble scellé mais parviendrez-vous à sauver renverser la situation et à ramener la paix sur If ?

Des contrôles fluides et ajustés, seul ou en co-op

Esquivez, parez et pourfendez les créatures corrompues ! Tous les contrôles sont minutieusement ajustés pour offrir la meilleure expérience de jeu combinant à la fois celle des action-RPG old school et celle des jeux actuels. La coopération locale permet de jouer seul ou avec un ami.

Devenez plus puissant

Améliorez vos pouvoirs de Chevalier Lunaire, reforgez vos armes, débloquez des compétences et affrontez des créatures afin d’augmenter le niveau de maîtrise de vos armes.

Choisissez votre style de jeu

Trouvez et équipez plus de 30 runes des anciens dispersées et cachées dans le royaume d’If. Choisissez judicieusement les runes à équiper pour élaborer la meilleure stratégie et adaptez-vous à toutes les situations, puisque vous devrez combattre plus de 50 monstres différents.

Explorez un monde vivant

Vivez des cycles du jour et de la nuit et percevez les différences, les endroits inaccessibles et les secrets cachés selon les heures de la journée. Mais attention car la nuit des créatures dangereuses se cachent parfois dans l’ombre…

Fonctionnalités :

– Jouez à votre façon, en solo ou avec un ami : Choisissez parmi plus de 8 armes, 30 runes 10 pouvoirs d’invocations et apprenez jusqu’à 70 compétences en fonction de votre style de jeu. Jouez seul ou avec un ami en coopération locale pour vivre ensemble cette grande aventure.

– Un large bestiaire : Affrontez plus de 50 monstres uniques issus de la corruption lunaire ! Le royaume d’If est envahi par toute sortes de créatures corrompues et d’énormes boss que vous devrez vaincre pour rétablir la paix.

– Un monde unique et fait à la main : Ressentez le vent dans les feuillages, explorez des chemins sinueux et interconnectés, découvrez des environnements uniques à travers un héros attachant et charismatique.

– Devenez un habitant du village de Selene : Sauvez les villageois de Selene de la corruption et profitez de leur aide pour reconstruire le village et vous aider à rétablir l’ordre.

Hotel Galactic est un jeu de gestion cosy inspiré des films classiques de Studio Ghibli. Construisez la destination touristique de vos rêves, supervisez et unissez votre personnel pour créer une famille excentrique et faites de nouveaux amis en explorant ce monde empreint de nostalgie bienveillante.

Le développeur Ancient Forge a annoncé Hotel Galactic sur Nintendo Switch, bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée pour le moment. Un Kickstarter sera bientôt lancé pour Hotel Galactic, et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications ici.

Hotel Galactic est un jeu de gestion cosy où vous transformez un hôtel intergalactique délabré en une destination touristique florissante. Inspiré par les mondes enchanteurs de Studio Ghibli, Hotel Galactic mélange une nostalgie bienveillante à une magie de conte de fées moderne, vous plongeant dans une nouvelle ère de jeux de simulation conçus par Ancient Forge.

Exprimez votre vision créative en concevant et personnalisant chaque aspect de votre hôtel. Utilisez des mécanismes de construction modulaires pour créer des structures uniques et oniriques. Rénover les chambres, assortir les meubles aux goûts de vos invités, et construire le plus beau refuge de la galaxie. Prenez soin de tous les éléments, de la disposition des pièces au choix des plus petites décorations.

Optimisez la disposition de votre hôtel pour un meilleur flux, en veillant à ce que les invités et le personnel atteignent leur destination efficacement. Les joueurs expérimentés peuvent choisir stratégiquement les bons objets et décorations pour répondre aux demandes toujours changeantes d’une clientèle croissante, en mettant constamment à jour l’hôtel pour rester en avance sur les tendances et les préférences. Définissez des priorités d’action délibérées, créez de nouvelles tâches, déplacez vos employés là où vous en avez besoin, et profitez du spectacle !

L’hôtel, imaginé par Grandpa Gustav, est situé sur une île flottante magique dérivant à travers l’immensité de l’espace. Interagissez avec l’écosystème de l’île en récoltant les nombreuses ressources étranges dispersées dans les champs verts, en restaurant le chemin menant au pâturage, et en le peuplant de nouvelles plantes et d’animaux mignons extraterrestres. Collectez divers ingrédients et produits, et transformez-les en plats savoureux en utilisant le système de cuisine unique, tous conçus par vous !

Rencontrez une galerie de personnages excentriques et attachants, dirigés par votre guide fantomatique, Grandpa Gustav. Embauchez et gérez une équipe diversifiée de compagnons extraterrestres, chacun avec ses propres capacités et traits spéciaux. Observez des générations de travailleurs transmettre leurs connaissances et compétences aux nouveaux membres de votre personnel, favorisant un sentiment d’unité. Forgez des amitiés avec vos invités, apprenez leurs histoires, et faites de votre hôtel un véritable foyer.

Utilisez vos employés les plus intelligents pour fabriquer et rechercher de nouveaux outils, équipements et technologies pour le développement de l’hôtel. Améliorez les pipelines et découvrez de nouvelles ressources pour vous assurer d’avoir toujours suffisamment de fournitures pour vos besoins en bricolage. Adaptez l’hôtel à divers types d’invités, car chacun vous permettra de débloquer différentes branches de recherche. Plus tard, plongez dans le complexe souterrain effrayant pour découvrir de nouveaux matériaux, créatures et étendre l’espace de construction.

Embarquez pour un voyage magique pour restaurer Hotel Galactic, en faisant une destination appréciée des voyageurs du monde entier. Adoptez le processus créatif, expérimentez de nouvelles idées, et regardez votre hôtel prospérer sous vos soins. Rejoignez-nous alors que nous forgeons ensemble la nouvelle ère des jeux de simulation.

Le développeur Paper Castle Games a annoncé la sortie de Wander Stars sur Nintendo Switch. Vous pouvez voir la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

Rejoignez Ringo, une jeune artiste martiale à la recherche de son frère, et Wolfe, une mystérieuse canaille fuyant son passé, alors qu’ils unissent leurs forces dans un partenariat improbable pour collecter les morceaux de la légendaire carte Wanderstar. Au cours de 10 « épisodes » d’aventures inspirées de l’anime, Ringo et Wolfe devront travailler ensemble pour trouver des réponses, rattraper leurs erreurs passées et voyager à travers l’univers à la recherche de leur objectif. Et qui sait, peut-être apprendront-ils à s’entendre à un moment ou à un autre !

Formée aux techniques du Kiai, une forme magique d’art martial et aussi la forme la plus excitante de divertissement télévisé de l’univers, Ringo peut combiner des mots pour créer des attaques personnalisées dans des combats intenses au tour par tour. Au cours de sa course à travers l’univers, vous enrichirez le vocabulaire de Ringo, lui offrirez des bonus Pep Up gagnés grâce à des victoires honorables et augmenterez son pouvoir spirituel. Vaincs ou lie-toi d’amitié avec de redoutables pirates de l’espace, de mystérieuses crapules, d’adorables sorcières, des délinquants de lycée, des corbeaux parlants et d’habiles artistes martiaux sur le chemin qui te mènera au titre de maître Kiai.

COUP DE PIED DE FEU SUPER SPÉCIAL ! Les batailles dans Wander Stars sont réglées par un système de combat unique qui combine la structure des JRPG au tour par tour, la couche stratégique des deckbuilders et le spectacle des animes comme Dragon Ball Z.

Créez des attaques personnalisées en combinant des mots jusqu’à la limite de votre niveau d’esprit. Plus vous avez d’esprit, plus vous avez d’emplacements pour placer des mots et plus vous pouvez effectuer des actions puissantes et complexes.

Tous les mots ont des temps d’arrêt et les adversaires peuvent être faibles ou forts face à des attaques ou des éléments spécifiques. Vous ne le saurez pas avant de les affronter, vous devez donc être prêt à improviser.

Avec plus de 200 mots à collecter dans le jeu, il existe un nombre quasi infini d’attaques uniques possibles. Les choses commencent facilement, mais au fur et à mesure que vous enrichissez le vocabulaire de Ringo, vous devrez sélectionner avec soin les mots que vous emportez au combat, en élaborant des stratégies autour de votre mélange de catégories, de votre mélange de mots offensifs et défensifs, en vous donnant des options pour gérer les faiblesses et les forces de vos adversaires, en envisageant d’optimiser la jonglerie des refroidissements et, bien sûr, les attaques qui sonnent le plus cool.

Le résultat est un système de combat accessible, immédiatement amusant mais profond.

L’éthique fondamentale de l’art martial Kiai est de se battre avec honneur. Vaincre un adversaire avec honneur peut transformer le plus chaud des rivaux en l’ami le plus rapide ! Devenez l’ami de vos rivaux et recevez leurs encouragements sous la forme de Pep Ups utiles qui peuvent être équipés pour vous donner des bonus spéciaux au combat.

Se battre honorablement peut transformer les rivaux les plus passionnés en amis les plus rapides ! Liez amitié avec vos rivaux pour gagner leurs mots d’encouragement sous la forme de Pep Ups utiles qui peuvent être équipés pour soutenir votre esprit et vous donner de l’énergie dans votre aventure !

Parcourez l’univers dans une aventure en montagnes russes à la recherche des morceaux de la carte Wanderstar, du frère perdu de Ringo et des réponses au mystérieux passé de Wolfe.

C’est une histoire de mystère, d’aventure, de trahison, de rédemption, d’alliés improbables, de rebondissements, de capybaras surfeurs, d’empanadas bienfaisants, de listes de courses oubliées, de failles dans l’espace ET de failles entre les amants.

En cours de route, vous construirez une famille de personnages hauts en couleur, chacun ayant son propre projet. Ils ne s’entendront peut-être pas tous au début, mais il n’y a rien qu’une aventure spatiale palpitante ne puisse arranger ! Et même si la piste s’est refroidie, prenez courage, car ces étoiles errantes sont vouées à se retrouver…

Wander Stars s’inspire des animes que les développeurs ont regardés dans les années 1990 au Venezuela, comme Dragon Ball Z, Cowboy Bebop, Sailor Moon, One Piece et bien d’autres encore.

Le jeu se déroule en 10 « épisodes », qui durent chacun entre 60 et 90 minutes. Chaque épisode comporte une carte à explorer avec des batailles générées de manière procédurale, des événements spéciaux et d’autres secrets à trouver en même temps que les événements de l’histoire principale.

Vous pouvez jouer un épisode à la fois ou tout faire d’un seul coup, c’est vous qui choisissez.

Vous pouvez même rejouer les épisodes pour découvrir toutes les aventures secondaires, les PNJ et les échanges entre les membres du groupe que vous auriez pu manquer ! Essayez de nouveaux chemins en explorant des cartes en constante évolution, avec des événements spéciaux aléatoires, des rivaux cachés et des trésors alléchants. L’expérience n’est jamais tout à fait la même !

Hunter Chronicles : Tara and Vyn est un JRPG au tour par tour dont le gameplay s’inspire fortement de la série Mario et Luigi. Traversez de nombreux lieux colorés en utilisant diverses capacités du monde extérieur qui modifient votre façon de jouer, et battez les méchants dans un mélange familier et soigné de combats au tour par tour et de commandes d’action basées sur les compétences qui combinent stratégie et défi, avec une bande-son entraînante, des graphismes de pixels nets, des animations fluides et expressives, et une histoire pleine d’émotion !

Bien qu’il ne soit pas officiellement mentionné dans le Kickstarter, le développeur du jeu a confirmé que si le jeu atteint le financement complet, qui se situe à 75k €, le plan est de porter le jeu sur le successeur de la Switch. Si vous aidez à financer ce titre, sachez que vous consacrez votre argent à la sortie du jeu sur PC spécifiquement.

Vampire : The Masquerade – Reckoning of New York est actuellement en développement pour la Nintendo Switch, ont annoncé aujourd’hui l’éditeur Dear Villagers et le développeur Draw Distance. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été fixée, ce jeu narratif immerge les joueurs dans l’univers du Monde des Ténèbres. Les joueurs prendront le rôle d’un membre des Clans de Vampires, luttant pour survivre au milieu du chaos. L’histoire explore les dynamiques politiques changeantes entre la Camarilla et les Anarchs.

Plongez dans les rues de New York en 2024, où l’équilibre délicat du pouvoir ne tient qu’à un fil. Naviguez dans les eaux traîtresses de la politique vampirique et affrontez le paysage en constante évolution entre la Camarilla et les Anarchs. Dans une ville où chaque mouvement peut faire la différence entre la vie et la mort, saurez-vous tracer votre propre destin au milieu du chaos ou votre ambition vous mènera-t-elle à votre perte ?

Vampire : The Masquerade – Reckoning of New York vous invite à vous immerger dans le troisième volet de cette série de romans visuels captivants, avec pour toile de fond une métropole moderne qui fourmille d’intrigues surnaturelles. Embrassez les ténèbres en tant que Kindred, un vampire plongé dans un monde de danger et de trahison où la survie est primordiale.

Ubisoft annonce aujourd’hui Monopoly, sa dernière déclinaison du légendaire jeu de société. Il sera disponible en septembre prochain sur Nintendo Switch.

Le Monopoly est de retour avec un nouveau look et une expérience de jeu améliorée. Achetez, vendez, échangez des propriétés et développez votre empire dans cette adaptation fidèle du jeu avec lequel nous avons tous grandi ! Plongez au centre du plateau de jeu pour explorer une magnifique ville en 3D entièrement animée.

Pour les 2 seuls personnes qui ne connaissent pas encore les joies du Monopoly, c’est un jeu de société classique créé en 1935 par Charles Darrow et publié par Parker Brothers (maintenant une marque de Hasbro). L’objectif principal du jeu est de devenir le joueur le plus riche grâce à l’achat, la location et la vente de propriétés immobilières. Le but du Monopoly est d’accumuler la plus grande fortune en achetant des propriétés, en construisant des maisons et des hôtels, et en collectant des loyers des autres joueurs qui atterrissent sur ces propriétés.

Plateau de jeu : Représente un parcours avec des propriétés, des compagnies de services publics, des gares, et des cases spéciales comme « Allez en prison ».

: Représente un parcours avec des propriétés, des compagnies de services publics, des gares, et des cases spéciales comme « Allez en prison ». Pions : Les joueurs choisissent des pions pour se déplacer sur le plateau.

: Les joueurs choisissent des pions pour se déplacer sur le plateau. Cartes de propriété : Indiquent les propriétés que les joueurs peuvent acheter.

: Indiquent les propriétés que les joueurs peuvent acheter. Argent : Utilisé pour les transactions.

: Utilisé pour les transactions. Cartes Chance et Caisse de communauté : Fournissent des instructions aléatoires pouvant aider ou nuire aux joueurs.

Règles de Base

Déplacement : Les joueurs lancent deux dés pour se déplacer sur le plateau. Achat de propriétés : Les joueurs peuvent acheter les propriétés sur lesquelles ils atterrissent, s’ils ne sont pas déjà possédés par un autre joueur. Loyer : Les joueurs payent un loyer lorsqu’ils atterrissent sur une propriété possédée par un autre joueur. Construction : Les joueurs peuvent construire des maisons et des hôtels sur leurs propriétés pour augmenter le loyer. Banqueroute : Un joueur est éliminé s’il ne peut pas payer ses dettes. Le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur ou que les joueurs décident d’arrêter.

Monopoly a été adapté un nombre incalculable de fois sur consoles :

Les Années 1980

1985 : Le premier jeu vidéo Monopoly est lancé pour la console Commodore 64. Il présente une adaptation basique du jeu de société classique.

: Le premier jeu vidéo Monopoly est lancé pour la console Commodore 64. Il présente une adaptation basique du jeu de société classique. 1988 : Monopoly est adapté pour la NES (Nintendo Entertainment System) par Parker Brothers, offrant une version numérique du jeu avec des graphismes simples et des mécanismes de base.

Les Années 1990

1991 : Monopoly sort sur la console Super Nintendo, apportant des améliorations graphiques et une interface utilisateur plus conviviale.

: Monopoly sort sur la console Super Nintendo, apportant des améliorations graphiques et une interface utilisateur plus conviviale. 1995 : Une version pour Sega Genesis est lancée, avec des animations et des effets sonores améliorés.

: Une version pour Sega Genesis est lancée, avec des animations et des effets sonores améliorés. 1995 : Hasbro Interactive publie une version pour PC sous Windows, offrant une expérience plus immersive avec des animations en 3D et des voix off.

Les Années 2000

2000 : Monopoly Tycoon est publié pour PC, une variation qui combine les éléments de gestion immobilière du jeu classique avec des aspects de simulation économique.

: Monopoly Tycoon est publié pour PC, une variation qui combine les éléments de gestion immobilière du jeu classique avec des aspects de simulation économique. 2002 : Monopoly Party sort sur PlayStation 2, Xbox et GameCube, introduisant un gameplay simultané où tous les joueurs peuvent jouer en même temps, rendant le jeu plus dynamique.

: Monopoly Party sort sur PlayStation 2, Xbox et GameCube, introduisant un gameplay simultané où tous les joueurs peuvent jouer en même temps, rendant le jeu plus dynamique. 2008 : Monopoly pour la Nintendo Wii propose des contrôles de mouvement innovants, permettant aux joueurs de lancer les dés et déplacer les pièces de jeu en utilisant la télécommande Wii.

Les Années 2010

2010 : Monopoly Streets est publié pour PlayStation 3, Xbox 360 et Wii, offrant une expérience 3D où les joueurs peuvent voir leurs propriétés évoluer en temps réel.

: Monopoly Streets est publié pour PlayStation 3, Xbox 360 et Wii, offrant une expérience 3D où les joueurs peuvent voir leurs propriétés évoluer en temps réel. 2013 : Monopoly Millionaire, une adaptation de la version physique du jeu, est lancée pour diverses plateformes, y compris iOS et Android, avec des mécanismes de jeu légèrement modifiés.

Les Années 2020

2020 : Monopoly Plus est disponible sur diverses plateformes, dont PlayStation 4, Xbox One et PC. Cette version propose des graphismes 3D détaillés, des environnements interactifs et une option de jeu en ligne, permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble.

: Monopoly Plus est disponible sur diverses plateformes, dont PlayStation 4, Xbox One et PC. Cette version propose des graphismes 3D détaillés, des environnements interactifs et une option de jeu en ligne, permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble. 2021 : Monopoly for Nintendo Switch offre une version portable du jeu avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités multijoueurs locales et en ligne.

Adaptations et Variations

Monopoly Deal : Une version numérique du populaire jeu de cartes Monopoly, disponible sur diverses plateformes mobiles.

: Une version numérique du populaire jeu de cartes Monopoly, disponible sur diverses plateformes mobiles. Monopoly Junior : Adapté pour les enfants, avec des règles simplifiées et des graphismes adaptés aux plus jeunes.

L’éditeur Ysbryd Games et le développeur Necrosoft Games ont annoncé Demonschool, un RPG tactique d’un nouveau genre où le mouvement est synonyme d’action. Dans la peau de Faye et de ses compagnons d’infortune, affrontez de gros monstres entre le monde des humains et celui des démons, tout en naviguant dans la vie universitaire d’une île mystérieuse. Aujourd’hui, nous apprenons par le biais d’une nouvelle bande-annonce que le jeu est prévu pour le 13 septembre 2024.

Explorez une île mystérieuse qui révèle ses mystères matin, midi et soir, jour après jour, semaine après semaine, tout au long d’un semestre universitaire. Planifiez l’emploi du temps de votre équipe pour améliorer ses compétences et acquérir de nouvelles capacités. Gagnez de nouveaux coéquipiers et améliorez leurs relations en fonction des personnes que vous choisirez de poursuivre.

Au combat, les unités interagissent avec leur environnement. Les ennemis peuvent être frappés, les objets déplacés ou le personnage peut simplement s’élancer. Planifiez vos mouvements à votre guise et exécutez-les tous en même temps. Vous pouvez également revenir en arrière pendant la phase de planification. L’amélioration des amis et l’affaiblissement des ennemis augmentent les dégâts. Notez les chiffres de dégâts ! Les combos font de gros dégâts et produisent des attaques élémentaires uniques, que vous pouvez utiliser pour exploiter les faiblesses de l’ennemi.

Planifier, construire et prospérer. En tant que maire, c’est à vous d’insuffler la vie à cette ville délabrée. Bâtissez des magasins, embauchez du personnel, automatisez les livraisons et attirez les touristes en gérant l’infrastructure et en évitant les catastrophes ! Pas facile d’être maire. En février dernier, le développeur australien Prideful Sloth et l’éditeur CULT Games ont confirmé la sortie du jeu de construction de ville et de simulation sociale et de vie Go-Go Town ! sur Nintendo Switch en 2024. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce nous montre comment les choses se déroulent.

Autrefois centre touristique et culturel animé, Go-Go Town ! n’est plus ce qu’elle était. Dès votre arrivée, vous vous retrouverez (involontairement) dans le rôle de maire, où il vous appartiendra, à vous et à vos amis, de sauver la ville et de ramener la vie (et les touristes !) en son cœur. Issue de l’esprit des vétérans de l’industrie AAA du développeur Prideful Sloth basé à Brisbane, l’équipe de développement, dirigée par un ancien producteur d’Activision et un artiste et ingénieur technique de Rocksteady, apporte aux joueurs un monde imaginaire dans Go-Go Town ! Un simple coup de fil et c’est parti ! Vous êtes le nouveau maire de Go-Go Town, une destination touristique délabrée qui n’a plus rien à offrir. Tout comme ses habitants… Construire

Grâce aux conseils des résidents âgés de Go-Go Town, vous apprendrez rapidement les tenants et les aboutissants du rôle de maire, à commencer par la construction et la réparation de bâtiments. Tout cela dans le but d’encourager les touristes à visiter la ville ! Mais ne vous inquiétez pas, le travail sera un jeu d’enfant grâce à vos outils : tronçonneuses, perceuses, débroussailleuses, souffleurs de feuilles et autres outils électriques sont à votre disposition. Une fois que vous aurez réparé les bâtiments délabrés, décoré la ville et construit quelques nouvelles boutiques, il sera temps de mettre votre chapeau de planificateur.

Découvrez les secrets les plus sombres de l’île de Saint-Brendan dans ce jeu d’aventure/casse-tête en 3D. À l’aide de votre torche, tirez parti de la puissance du feu et de la lumière pour progresser au travers de temples de dieux antiques en résolvant leurs énigmes. Guayota sortira en 2024 sur Nintendo Switch.

Contenu principal : Les secrets de l’île de Saint-Brendan

Plongez-vous dans un intense jeu d’énigmes inspiré de la légende de Saint-Brendan. Pour retrouver vos compagnons, vous devrez explorer les temples de dieux antiques, chacun protégeant un sombre secret vous permettant de découvrir une partie du passé mystérieux de l’île.

Plongez-vous dans un intense jeu d’énigmes inspiré de la légende de Saint-Brendan. Pour retrouver vos compagnons, vous devrez explorer les temples de dieux antiques, chacun protégeant un sombre secret vous permettant de découvrir une partie du passé mystérieux de l’île. Le pouvoir du feu, de la lumière et des ténèbres

Avec votre torche pour seul équipement, vous devrez utiliser les pouvoirs du feu, de la lumière et des lasers pour progresser dans les temples et résoudre leurs énigmes. Plus vous avancez, plus les défis deviennent complexes et nécessitent un grand sens de l’observation.

Avec votre torche pour seul équipement, vous devrez utiliser les pouvoirs du feu, de la lumière et des lasers pour progresser dans les temples et résoudre leurs énigmes. Plus vous avancez, plus les défis deviennent complexes et nécessitent un grand sens de l’observation. Deux modes, deux façons de découvrir la vérité

Lors de l’exploration des temples, vous disposerez de deux modes différents : Le « Monde réel » et le « Plan de la folie ». La réalité est parfois trompeuse : il est donc crucial d’explorer ces deux modes dans votre quête de la vérité.

Lors de l’exploration des temples, vous disposerez de deux modes différents : Le « Monde réel » et le « Plan de la folie ». La réalité est parfois trompeuse : il est donc crucial d’explorer ces deux modes dans votre quête de la vérité. De nouvelles expéditions et mécaniques d’énigme à maîtriser régulièrement

Chaque temple possède ses propres énigmes et pièges mortels uniques. Et au fil de vos aventures à Saint-Brendan, vous affronterez de plus en plus de défis nécessitant de résoudre les énigmes de nouvelles façons. Inspiré des légendes des îles Canaries et de la mythologie des Guanches, Guayota raconte l’histoire d’un groupe d’explorateurs, venus du royaume d’Espagne pour trouver la légendaire île de Saint-Brendan. En tant que protagoniste, vous allez rapidement comprendre que cette île, un soi-disant paradis sur terre, cache sans doute de lourds secrets.

Hamster Playground arrivera sur Nintendo Switch le 11 juillet en Free-To-Play. Attention cependant, le jeu a une réputation catastrophique sur Pc, la version Nintendo Switch s’annonce encore pire. Hamster Playground est un jeu de simulation interactif qui plonge les joueurs dans l’univers adorable et captivant des hamsters. Conçu pour offrir une expérience immersive et amusante, ce jeu combine la gestion des animaux de compagnie virtuels, la personnalisation créative, et des activités ludiques variées.

Principales Caractéristiques

Gestion de Hamsters : Dans Hamster Playground, les joueurs doivent s’occuper de leurs hamsters virtuels en répondant à leurs besoins essentiels comme la nourriture, l’hygiène et le divertissement. Chaque hamster possède sa propre personnalité et ses préférences, ce qui ajoute une dimension stratégique à la gestion quotidienne. Les joueurs doivent également veiller à la santé de leurs hamsters en les emmenant chez le vétérinaire et en s’assurant qu’ils reçoivent suffisamment d’exercice. Personnalisation et Création : L’un des aspects les plus attrayants du jeu est la possibilité de personnaliser les hamsters et leurs habitats. Les joueurs peuvent choisir parmi une multitude de couleurs, motifs et accessoires pour donner une apparence unique à chaque hamster. De plus, les cages et les terrains de jeu peuvent être décorés avec divers objets et équipements, permettant aux joueurs de créer un environnement ludique et accueillant. Mini-jeux et Activités : Hamster Playground propose une série de mini-jeux qui permettent aux joueurs de gagner des récompenses et de débloquer de nouveaux objets pour leurs hamsters. Ces mini-jeux incluent des courses de hamsters, des puzzles, et des jeux de réflexion, chacun conçu pour tester les compétences et la rapidité des joueurs tout en offrant un divertissement sans fin. Exploration et Environnements : Le jeu offre plusieurs environnements variés à explorer, chacun avec ses propres défis et activités uniques. Les joueurs peuvent emmener leurs hamsters dans différents parcs, terrains d’aventure, et même des courses d’obstacles, chaque lieu offrant de nouvelles expériences et opportunités de jeu. Graphismes et Esthétique : Les graphismes de Hamster Playground sont vibrants et colorés, avec un design mignon et charmant qui plaira à tous les âges. L’attention aux détails dans les animations et les expressions des hamsters rend le jeu visuellement captivant et ajoute une couche supplémentaire de plaisir à l’expérience de jeu.

De plus le jeu proposera dès le lancement une avalanche de DLC allant du cosmétique à des modes de jeux complets.

Préparez-vous à une surcharge de gentillesse, à un entraînement incessant et à une rivalité féroce avec vos propres hamsters numériques !