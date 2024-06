QubicGames, l’éditeur polonais, est un peu la bête noire du testeur. Cette entreprise arrive à enchaîner les portages de free-to-play mobile à une vitesse hallucinante et la qualité de ces jeux est très souvent douteuse… Mais nous voilà avec Color Water Sort, un jeu que nous avons tellement vu sur les publicités mobiles que nous le connaissons déjà par cœur avant même d’y jouer. Color Water Sort est un puzzle game développé par les Français de TapNation. Il a débarqué sur l’eShop de la Nintendo Switch le 31 mai 2024 au prix de cinq euros. De quoi nous réconcilier avec QubicGames ?

Un concept addictif…

Color Water Sort est un puzzle game au concept simplissime. À vrai dire, rien qu’en lisant le nom du jeu, vous savez tout sur le gameplay. Dans Color Water Sort, vous devez réussir à trier les éprouvettes qui sont face à vous.

Il y a plusieurs liquides hétérogènes de couleurs différentes dans plusieurs éprouvettes. Le but est de réussir à mettre dans chaque éprouvette le liquide de la même couleur.

Plus simplement, il faudra faire une éprouvette avec le liquide jaune, une avec le bleu, l’autre avec le rose, etc.

Vous démarrez toujours avec deux éprouvettes entièrement vides. À vous de déplacer intelligemment les liquides afin de ne pas se retrouver bloqués, sinon il faudra recommencer !

Le gameplay de Color Water Sort ne varie pas. Du début jusqu’au dernier niveau, vous devrez réaliser le même genre d’énigmes avec des éprouvettes qui se rajoutent au fur et à mesure.

Attention cependant, à partir d’un certain niveau, le nombre d’éprouvettes n’évolue plus non plus et nous sommes juste face à des énigmes créées aléatoirement.

Il y a trois modes. Dans le mode classique, nous gagnons des étoiles en fonction du nombre de coups réalisé pour résoudre l’énigme. Dans le mode chronométré, nous gagnons des étoiles en fonction de notre vitesse, et le mode « défi » nous donne un nombre limité de coups pour résoudre l’énigme.

Il y a parfois des clés à récupérer qui nous permettent d’ouvrir des coffres pour gagner de l’argent. L’argent permet d’acheter de la personnalisation : nous pouvons soit avoir de nouvelles formes d’éprouvettes, soit de nouveaux fonds d’écran.

Il y a aussi des bonus à acheter, mais ils ne sont pas très utiles, ce sont surtout des reliquats du free-to-play.

Étonnamment, au vu du passif de QubicGames, Color Water Sort n’est pas un si mauvais jeu. Le concept est addictif et nous prenons du plaisir à résoudre les énigmes, aussi peu variées qu’elles soient.

Mais un gameplay proche du néant

Progressivement, nous comprenons un peu mieux les mécaniques : il faut par exemple toujours avoir une éprouvette de libre pour avoir de la latitude dans ses transferts de liquide.

Le contenu, même s’il n’est pas très varié, est important. Ceux qui adhèrent au jeu peuvent s’amuser de longues heures dessus malgré la répétition des puzzles.

Malgré ces qualités, Color Water Sort reste le portage d’un free-to-play mobile : son concept est simpliste, son gameplay fade et répétitif, et il n’a pas grand-chose à proposer aux joueurs.

Color Water Sort est exactement le genre de jeux qui nous amuse une heure et que nous désinstallons par la suite.

Les objets de personnalisation sont graphiquement laids et ce n’est pas un fond d’écran avec une Tour Eiffel pixellisée qui nous donnera envie d’enchaîner les niveaux pour gagner de l’argent.

Il nous est impossible de le recommander à cinq euros, même si le jeu risque d’être régulièrement en promotion : QubicGames sort souvent des jeux avec des faux prix pour les vendre ensuite au rabais et faire croire à une offre « exceptionnelle ».

Nous n’approuvons pas cette pratique malhonnête pour le consommateur et noterons donc le jeu en fonction de son prix de lancement.

Le jeu n’est pas traduit en français, mais il n’y a quasiment aucun texte, et même les non-anglophones peuvent profiter du jeu. Color Water Sort est entièrement tactile et la version portable est bien plus maniable que la version dockée.

Les graphismes sont moyens voire même assez médiocres. Un fond noir, des éprouvettes, quelques couleurs, et le tour est joué. Les couleurs des liquides ne sont d’ailleurs pas assez variées et nous confondons régulièrement les couleurs entre elles.

La bande-son, enfin, la seule musique présente est sympathique, mais nous nous lassons très rapidement.

Ci-joint, une vidéo de vingt-cinq minutes réalisées par nos soins qui montrent le gameplay du jeu.