annoncé il y a peu uniquement sur PC, le jeu semble fait pour une sortie sur la console hybride de Nintendo.

Il y a quelques semaines, Digital Eclipse a surpris tout le monde en annonçant la sortie d’une « toute nouvelle » aventure des Power Rangers prévue pour la « fin de l’année 2024 ». Malheureusement, les plateformes de console pour Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind n’avaient pas été confirmées au moment de cette révélation.

Il semble que nous ayons une légère mise à jour à ce sujet via le site Web de Digital Eclipse. En cliquant sur le bouton « acheter maintenant », il apparaît que le jeu est disponible à l’achat sur plusieurs plateformes de console, y compris l’eShop Nintendo Switch. À l’exception de la page Steam, les liens vers les autres versions de ce futur jeu ne mènent pas encore aux pages spécifiques, mais cela semble au moins confirmer que ce beat ’em up est en route vers la plateforme hybride de Nintendo.

Comme indiqué précédemment, Digital Eclipse est l’équipe à l’origine de jeux et de collections Switch comme Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, Street Fighter 30th Anniversary Collection et Disney Classic Games : Aladdin et le Roi Lion.

Dans Mighty Morphin Power Rangers : Rita’s Rewind, l’équipe affronte une réincarnation robotique de la némésis de longue date des Power Rangers. Robo-Rita a créé un portail qui lui permet de remonter dans le temps afin de vaincre les Power Rangers en s’alliant avec son cadet. En travaillant ensemble, Robo-Rita et Rita Repulsa rembobinent, réécrivent et remixent le passé pour tenter d’arrêter la formation même des Power Rangers, modifiant ainsi le cours de l’histoire.

Les deux Rita et leur armée d’ennemis monstrueux venus de toute la ligne temporelle des MMPR parviendront-elles enfin à détruire les Power Rangers ? Ou bien ces adolescents au caractère bien trempé apprendront-ils à travailler ensemble et à contrer cette collaboration chronologique catastrophique ?

Les joueurs pourront revivre les origines des Mighty Morphin Power Rangers – pour la première fois ! Le passé ne sera plus jamais le même…