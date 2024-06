Derrière ce nom un peu compliqué à dire à l’oral, se cache un RPG fait par un studio taïwanais. Peu connu chez nous, mais développé par DOMO Studios, c’est quand même le 13e opus de la série, qui a commencé en 1990. Alors pas besoin d’avoir tout suivi, nous pouvons prendre le jeu comme un standalone. Préparez vos meilleures épées jumelles, c’est parti pour Xuan Yuan Sword VII !

Une histoire de guerre

Nous suivons l’histoire de Taishi Zhao, né Li Zhao fils d’un officier impérial. Il subira lors de son enfance l’attaque de son village par une armée rebelle, ses parents se font alors massacrer et le jeune Li décide de fuir avec sa petite sœur Xiang alors tout bébé à l’époque. Nous retrouvons donc Li 13 ans plus tard qui se fait maintenant appeler Taishi. Il vit en tant que chasseur, mais aussi de temps en temps comme guide dans le petit village de Qiao-Ge. Il s’occupe de sa sœur qui a besoin régulièrement de médicaments, car elle est malade. Mais un matin un officier de l’armée vient demander l’aide du guide Taishi pour se repérer dans la montagne proche du village, au cours de ce périple le groupe rencontre un monstre, qui est un réalité un démon. Après s’être enfui, ce démon va alors dans le village et prend en otage Xiang, l’officier ne fait rien et Xiang se fait alors gravement blesser. Aux portes de la mort de sa sœur, Taishi décide d’utiliser un pouvoir pour se téléporter dans le monde céleste et demander l’aide de « Sa Majesté » : une personne bloquée derrière une porte énorme. Après avoir fait un sort, Xiang se retrouve dans son corps astral et notre histoire commence alors pour réussir à soigner son corps réel et pour la laisser le récupérer…

L’histoire est donc au départ plutôt intéressante, cependant elle n’est pas très claire, on ne sait pas pourquoi Taishi peut atteindre ce monde céleste, on ne nous l’explique d’ailleurs pas clairement, c’est comme si on devait déjà savoir quelque chose, mais qu’on ne nous l’indique pas. C’est plutôt frustrant, l’histoire démarre donc un peu trop vite au final, comme si on subissait beaucoup trop d’ellipses et qu’on nous demandait de nous taire et de suivre ce qu’on nous dit. De plus globalement l’histoire est totalement pensée pour les Chinois, la traduction n’aide pas, elle ne va pas nous expliquer quoi que ce soit, alors qu’elle aurait mérité d’aussi nous servir pour la compréhension. Le folklore, les villes, les noms, tout est chinois et nous perturbe beaucoup nous les occidentaux. Si dans les jeux vidéo le folklore japonais commence à être maitrisé pour beaucoup, celui de la Chine est beaucoup moins accessible, car moins représenté. Cependant on sent que l’univers est riche et il donne envie de s’y pencher. En revanche l’histoire se déroule bien trop simplement, on s’ennuie globalement beaucoup dans son déroulement et le gameplay ne va pas aider…

Mou que c’est mou

Le jeu est linéaire, voire ultralinéaire. C’est un enchainement de couloirs plus dirigistes les uns que les autres, on a vraiment l’impression d’être face à un jeu d’un autre temps, sorti pourtant initialement en 2020 sur PlayStation 4 nous avons l’impression que c’est un jeu rigide comme nous en avions l’habitude 10 ans plus tôt.

Côté gameplay c’est la même histoire, nous sommes dans un RPG à l’occidentale, c’est-à-dire que nous avons ici le droit à un Action RPG (contrairement à Xuan Yuan Sword: Mists Beyond The Moutains déjà sorti sur Switch). Action RPG plutôt classique, deux touches pour attaquer à l’épée, une touche pour la compétence, une esquive et une parade. Tellement classique, mais surtout peu efficace, les combats sont très mous, les ennemis ont tendance à attendre que vous les massacriez. Deux possibilités pour battre un monstre : remplir sa jauge pour l’étourdir et l’achever d’un coup, ou faire descendre sa barre de vie. Le plus gros souci c’est que justement malgré ce qu’on nous propose, il suffit de juste attaquer en boucle pour vaincre n’importe quel adversaire… oui même les boss. S’embêter à utiliser des techniques ou des sorts est presque inutile. Vous avez aussi toute une notion de posture de combat qui aurait pu être intéressante si les combats avaient un réel intérêt.

La progression est donc très linéaire dans son histoire, mais la progression de son personnage l’est tout autant. On gagne bien des niveaux, mais pas d’arbre de talent ici, juste une progression plutôt simpliste. On débloque bien de nouvelles attaques, mais elles ne s’améliorent pas vraiment, on ne ressent vraiment pas de progression, on est plus proche d’un jeu d’aventure à la Tomb Raider finalement qu’un vrai Action RPG.

On est bien en Chine

Pendant notre exploration nous aurons le droit à diverses actions, comme des QTE, des énigmes ou encore de l’escalade. Le souci de l’escalade, et comme beaucoup de choses dans ce portage Switch, c’est que le jeu est immonde dans ces phases-là. Comme si la résolution passait en ultrabasse résolution, le jeu devient une bouillie de pixels infâme. C’est d’ailleurs le cas aussi en combats ou un peu partout, si de loin en portable le jeu est presque agréable de temps en temps, il est globalement moche, avec des pixels qui sont bien trop visibles, de l’aliasing comme on n’en a pas vu depuis longtemps et des textures baveuses de partout, c’est pourtant un simple jeu PS4 qui n’était pas très beau déjà à l’époque, la Switch est clairement capable de beaucoup mieux que ça !

Côté ambiance musicale nous sommes vraiment dans cette ambiance chinoise. Les bruitages ne sont pas déconnants, encore une fois l’ambiance et l’univers du folklore chinois est respecté un peu partout. On notera un doublage audio entièrement en chinois, là aussi la langue peut être un peu bizarre, nous n’avons pas l’habitude, mais ça renforce encore plus l’ambiance. En revanche, chose géniale pour nous : le jeu est entièrement sous-titré en français ! D’une durée de vie d’une quinzaine d’heures en ligne droite, un peu plus si vous souhaitez faire toutes les quêtes secondaires, vivre tout ça en français dans le texte est quand même hyper agréable pour cette série qui peine à se faire une place chez nous (Xuan Yuan Sword: Mists Beyond The Moutains quant à lui n’avait pas eu l’effort de la traduction).

Nous ne passerons pas vraiment de temps à parler de la tour d’Haotian que vous pouvez rejoindre sur l’écran d’accueil qui est un mode tour « infini » avec des vagues d’ennemis, malheureusement toujours avec ce gameplay peu intéressant. Par contre on passera rapidement vous dire que nous avons beaucoup apprécié le Zhuolu Chess, une sorte de morpion/échec plutôt stratégique et intéressant même s’il ne sera pas très difficile de gagner, c’est quand même un mini-jeu qui change de d’habitude et qui fonctionne plutôt très bien.

Xuan Yuan Sword VII est disponible sur l’eShop au prix de quarante euros.