Ca serait une première de ne pas en avoir un !

La série de jeux Mario & Sonic aux Jeux Olympiques est une collaboration entre Sega et Nintendo, réunissant deux des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo : Super Mario de Nintendo et Sonic the Hedgehog de Sega. Cette série permet aux joueurs de participer à divers événements olympiques en incarnant des personnages des deux univers.

Le célèbre leaker Pyoro a été très actif ces derniers jours avant la présentation du Nintendo Direct d’aujourd’hui, qui débute à et à 16 heures. Ce matin, Pyoro a annoncé la présence de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent le 28 juillet, il est donc probable que la date de sortie soit proche.

Summer is here — Pyoro (@Pyoro_X) June 18, 2024

Historique de la Série