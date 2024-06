Aujourd’hui, Focus Entertainment et Auroch Digital sont ravis d’annoncer la sortie du DLC Forges of Corruption pour Boltgun, le FPS retro et explosif, situé dans l’univers iconique de Warhammer 40,000 sur PlayStation, Xbox et PC ! La sortie sur Nintendo Switch est prévue à une date ultérieure. Dans Forges of Corruption , découvrez un contenu exclusif : de nouveaux environnements, des ennemis et des armes inédites. Rechargez votre Boltgun et plongez dans la bataille contre les hérétiques avec le Launch Trailer et, pour les nouveaux arrivants, profitez de la Forges of Corruption Edition comprenant le jeu de base et le DLC !

Incarnez un Space Marine vétéran dans sa croisade sanglante contre les armées du Grand Ennemi. Faites passer la purge des hérétiques à la vitesse supérieure avec le DLC Forges of Corruption ! Plongez dans un tout nouveau chapitre composé de 5 niveaux avec des environnements variés inspirés par l’univers sombre et sinistre de Warhammer 40,000.

Explorez de nouveaux environnements et arrêtez la corruption du Chaos avant qu’elle n’engloutisse Graia ! Exterminez de nouveaux ennemis et affrontez le monstrueux Métabrutus, l’Havoc et ses armes lourdes et les griffes Lightning du Terminator. Purgez les hérétiques avec de nouvelles armes : brûlez les hordes ennemies avec votre Multi-Fuseur ou pulvérisez-les avec le Lance-missiles.

Également disponible aujourd’hui, la nouvelle nouvelle mise à jour gratuite de Boltgun ajoute des fonctionnalités très demandées par la communauté. Affrontez des vagues d’ennemis dans le mode Horde, avec ses 4 niveaux de difficulté et ses propres succès ! Combien de temps pouvez-vous survivre ?

Cette mise à jour gratuite ajoute également un guide de navigation pour aider les joueurs à s’orienter dans les niveaux, ainsi que de nombreuses corrections de bugs et améliorations !

Pour l’Empereur !

Le DLC et l’Édition Forges of Corruption sont maintenant disponibles sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La sortie sur Nintendo Switch est prévue à une date ultérieure. Déchaînez votre colère dévastatrice dans Warhammer 40,000: Boltgun, disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC!