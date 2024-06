Paris, le 18 juin 2024 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. vient d’annoncer la sortie sur Steam de BATEN KAITOS™ I & II HD REMASTER, la version PC remastérisée du grand classique de la Nintendo GameCube.

Le jeu est disponible dans une édition Mois 1 incluant un concept art, des concepts de personnage et des documents de développement. Cette version sera disponible jusqu’au 17 juillet 2024, après quoi elle sera remplacée par la version Standard. Fidèle à l’esprit des titres originaux, BATEN KAITOS™ I & II HD REMASTER permet à la nouvelle génération de joueurs de découvrir les deux célèbres jeux publiés voilà plus de 20 ans dans une version visuellement améliorée et dotée de nouvelles fonctionnalités.

La série BATEN KAITOS™ se démarque par son système de combat qui repose sur les Magnus, une mécanique basée sur des cartes piochées dans un paquet pour déterminer la puissance d’attaque en fonction de vos attributs et de la combinaison obtenue. Au cours de ces batailles en temps réel, vous devrez prendre des décisions en un éclair pour terrasser vos adversaires. Dans cette série, vous incarnez un Esprit Gardien chargé de guider le protagoniste et ses compagnons tout au long de leurs aventures.

BATEN KAITOS™ : LES AILES ÉTERNELLES ET L’OCÉAN PERDU raconte l’histoire de Kalas, qui cherche à venger la mort de son frère et de son grand-père. Sa rencontre avec Xelha le plonge dans une aventure qui l’amènera à renverser l’Empire d’Alfard.

BATEN KAITOS™ ORIGINS se déroule 20 ans avant les événements du premier jeu. Sagi, membre du Dark Service, une unité d’élite de l’Empire d’Alfard, jouit d’un lien privilégié avec les Esprits Gardiens. Accusé à tort, il se lance dans une aventure pour restaurer son honneur et dévoiler les secrets de l’empire.

BATEN KAITOS™ I & II HD REMASTER est disponible sur Steam et sur Nintendo Switch.