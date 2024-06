Deux indicent récents apportent des nouvelles intéressantes sur le fameux Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

1. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Lors du prochain LRG3 2024, un événement organisé par Limited Run Games, de nouvelles informations sur Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition seront partagées. Ce remaster du jeu culte de 2003 est attendu avec impatience par les fans. Limited Run Games est connue pour ses éditions physiques de jeux, souvent accompagnées de contenu exclusif pour les collectionneurs, ce qui suscite des attentes élevées pour cette nouvelle édition anniversaire.

Looks like Uncle Pey’j has a message to share with you all…

See you at the Limited Run Games Showcase on June 20th at 2pm EST for more news about Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition! : https://t.co/zaLKVRlN2A Big thanks to Hubert Chevillard for this little teaser pic.twitter.com/dY2PqL2JWn — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) June 18, 2024

2. Beyond Good & Evil HD Delisté et Annonce du Remaster

Simultanément, il a été signalé que Beyond Good & Evil HD, une version remasterisée du jeu original sortie précédemment, a été retirée de Steam et du Xbox Marketplace. Cette action semble préparer le terrain pour l’annonce de la 20th Anniversary Edition. Le remaster sera dévoilé officiellement aujourd’hui lors du show de Limited Run Games. Cette version HD, qui était une amélioration notable de l’original, est maintenant indisponible, ce qui laisse penser que la nouvelle édition proposera des mises à jour et des améliorations supplémentaires.

‘Beyond Good & Evil HD’ got delisted from digital strores. Seems like Ubisoft is preparing for the launch of ‘Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition’.https://t.co/o9AM5TElZIhttps://t.co/pUGSxZkZFc pic.twitter.com/VoYeZgu8qi — Knoebel (not larping as a japanese person) (@Knoebelbroet) June 18, 2024

Beyond Good & Evil est un jeu d’action-aventure développé par Ubisoft Montpellier et publié par Ubisoft en 2003. Créé par le célèbre game designer Michel Ancel, le jeu a rapidement acquis un statut culte grâce à son récit captivant, ses personnages mémorables et son univers richement détaillé.

L’univers de Beyond Good & Evil est un mélange unique de science-fiction et de fantasy, peuplé de personnages anthropomorphes et de créatures étranges. Hillys est un monde vibrant et vivant, avec une population diversifiée et des cultures distinctes. Les personnages principaux, notamment Jade, Pey’j et Double H, sont bien développés et jouent un rôle central dans l’intrigue.

Le jeu se déroule sur la planète Hillys, un monde envahi par une race extraterrestre hostile connue sous le nom de DomZ. Les joueurs incarnent Jade, une jeune photojournaliste et combattante talentueuse, qui s’efforce de protéger ses proches et de révéler la vérité sur les mystérieuses disparitions qui ravagent sa planète. Jade est accompagnée de son oncle Pey’j, un mécanicien anthropomorphe en forme de cochon, et plus tard, d’un agent secret nommé Double H.

L’intrigue de Beyond Good & Evil est une aventure de science-fiction mêlée de thèmes de conspiration et de résistance. Jade découvre rapidement que le gouvernement, censé protéger les citoyens, est en réalité complice des DomZ, et elle doit utiliser ses compétences journalistiques pour dévoiler cette trahison au grand jour.

À sa sortie, Beyond Good & Evil a reçu des critiques élogieuses pour son scénario, ses personnages et son gameplay innovant. Cependant, malgré les louanges, le jeu n’a pas rencontré un succès commercial immédiat. Il a néanmoins développé une base de fans passionnés et est devenu un classique culte au fil du temps.