C’est via les réseaux sociaux et le discord d’Ankama Games qu’on nous informe de l’arrivé d’un patch pour One More Gate: A Wakfu Legend dans la journée.

On nous indique sur le discord le Patchnote suivant :

Bonne nouvelle pour les joueurs Switch, une mise à jour est disponible ! Le patch comporte principalement des corrections de bugs spécifiques à la version Switch : Objets inutilisables juste après avoir été achetés.

Impossible par moment de changer de salle après avoir échangé une rune.

Runes parfois non fonctionnelles sur le combat final.

Crash du jeu sur des parties avancées. (Le patch peut être disponible d’ici quelques heures pour certains le temps qu’il soit entièrement déployé

De notre côté, pouvoir magique du testeur, ou chance insolente nous n’avions pas eu de problèmes majeurs ni de crash, mais nous avons eu des retours de mécontentement, alors nous espérons que le patch proposé par Ankama corrigera les soucis rencontrer par la communauté. Nous avons noté le jeu 6.8 et le test est disponible ici.