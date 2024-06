Blaze Entertainment et Maximum Entertainment France ont annoncé aujourd’hui deux nouvelles cartouches de collections de jeux d’arcade pour Evercade afin de coïncider avec le lancement du nouveau système d’arcade bartop Evercade Alpha.

Ces deux nouvelles collections voient le retour de deux partenaires à licence d’Evercade, apportant plus de grands noms de l’arcade et des titres très demandés à la famille Evercade, avec une compatibilité totale sur tous les appareils Evercade et Super Pocket.

Ces cartouches d’arcade seront lancées en même temps que les bartops d’arcade Evercade Alpha, ce qui signifie que les nouveaux fans d’Evercade pourront directement élargir leur sélection de jeux avec de toutes nouvelles cartouches, et que les fans existants pourront s’appuyer sur la gamme déjà impressionnante de plus de 50 cartouches et de plus de 500 jeux.

La cartouche Toaplan Arcade 3 apporte encore plus d’action arcade sur Evercade avec 7 titres impressionnants de l’histoire récente du légendaire développeur japonais. Cette collection comprend non seulement deux jeux très demandés par les fans, Batsugun et Out Zone, mais aussi Batsugun Special Version, Truxton II et d’autres grands titres des archives de Toaplan.

La cartouche Data East Arcade 2 voit l’un des premiers partenaires de licence d’Evercade revenir sur la console. La large sélection de genres disponibles sur Data East en fait une entrée en matière parfaite pour les nouveaux fans et une plongée dans les classiques cultes de l’arcade pour les fans existants avec les premières sorties comme Shoot Out et Express Raider aux côtés de Super BurgerTime, B-Wings, Midnight Resistance et le favori des fans : Joe & Mac Returns. Cette collection comprend 12 jeux au total.

La sortie de ces deux collections est prévue pour novembre 2024, en même temps que le nouveau bartop d’arcade Evercade Alpha. Elles sont disponibles en précommande à partir du 26 septembre 2024 auprès de tous les revendeurs de produits Evercade. Ces collections ont un dos violet pour signifier qu’il s’agit de collections d’arcade et sont numérotées cartouches 11 et 12.

Liste complète des jeux :

Toaplan Arcade 3 (Cartouche Arcade #11) :

Batsugun

Batsugun Special Version

FixEight

Ghox

Out Zone

Truxton II

Vimana

Data East Arcade 2 (Cartouche Arcade #12) :

B-Wings

Crude Buster

Edward Randy

Express Raider

Joe & Mac Returns

Last Mission

Midnight Resistance

Peter Pepper’s Ice Cream Factory

Shoot Out

SRD: Super Real Darwin

Super BurgerTime

Trio The Punch: Never Forget Me…

Remarques :

Evercade est sortie pour la première fois en 2020 en tant qu’appareil portable avec dix cartouches de jeu de licences consoles classiques. Depuis, elle s’est étendue à deux autres appareils informatiques (listés ci-dessous) et possède désormais plus de 50 collections de cartouches physiques et plus de 500 jeux dans tout l’écosystème.

Les appareils Evercade font fonctionner les jeux via émulation sur des cartouches sur mesure. Ces versions physiques lancent les jeux contenus et se présentent dans un boîtier physique avec un manuel en couleurs, écrit spécialement par Blaze avec les contrôles, des indices et conseils, et des anecdotes intéressantes sur les titres et leurs développeurs.

Evercade émule une grande gamme de systèmes (notamment les consoles 8, 16, 32 et 64 bits, les consoles portables, les THEC64, les ordinateurs personnels Amiga et les jeux d’arcade), exécute des jeux en mode natif, et met en valeur des jeux rétro modernes créés par des développeurs indépendants, prenant en charge cinq décennies de jeux vidéo.

Les cartouches Evercade ont trois couleurs différentes pour mettre en valeur leur contenu. Les boîtiers rouges incluent des collections de consoles de salon de plusieurs systèmes venant de cinq décennies de jeux vidéo. Les boîtiers violets indiquent les collections de jeux d’arcade et les bleus les collections d’ordinateurs domestiques.

L’Evercade EXP-R est le système de jeu portable le plus récent d’Evercade. Avec une sortie prévue en juillet 2024, cette console vous permet de jouer où vous voulez, possède un mode TATE pour jouer à des jeux d’arcade verticaux avec une taille d’écran optimale, et inclut Tomb Raider Collection 1. Ce produit remplace l’Evercade EXP, qui n’est désormais plus en vente.

La console de salon Evercade VS-R est le meilleur moyen de jouer à une cartouche Evercade sur votre télévision. Avec une sortie également prévue en juillet 2024, la console comprend deux emplacements de cartouche et prend en charge jusqu’à quatre manettes USB pour jouer en multijoueur local. La console inclut également la cartouche Tomb Raider Collection 1. Ce produit remplace l’Evercade VS, qui n’est désormais plus en vente.

En 2023, Blaze Entertainment a lancé sa nouvelle marque, HyperMegaTech!, pour fournir plus de produits liés aux jeux vidéo rétros à un public plus occasionnel. Les deux premiers produits, les Super Pockets, sont aussi compatibles avec les cartouches Evercade.

