Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 19 juin 2024 : GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que les Looney Tunes sont de retour en action avec l’arrivée prochaine de Looney Tunes : Wacky World of Sports, qui sera disponible en édition physique en septembre sur Nintendo Switch.

Révélé lors du dernier Nintendo Direct, plongez dans quatre sports au rythme effréné avec vos Looney Tunes préférés en solo ou en multijoueur local dans le premier jeu vidéo Looney Tunes sur consoles de salon depuis plus d’une décennie.

Affrontez vos amis et votre famille avec les Looney Tunes au basket-ball, au football, au golf et au tennis. Jouez en solo ou en coopération locale à quatre joueurs et choisissez les personnages qui conviennent le mieux à votre style de jeu. Évitez les obstacles loufoques et gagnez des bonus pour semer le chaos en contrôlant vos Looney Tunes préférés !

Caractéristiques principales :