Le jeu d’action à défilement latéral Ninja Slayer : Neo-Saitama in Flames, basé sur la série manga à succès Ninja Slayer, sera lancé sur Nintendo Switch et PC via Steam le 24 juillet, ont annoncé l’éditeur Kadokawa Game Linkage et le développeur Skeleton Crew Studio. La version Switch vient d’être annoncée lors du Nintendo Direct nippon de ce mardi.

Un jeu d’action rapide basé sur l’univers de Ninja Slayer, un manga à succès qui s’est vendu à 4,44 millions d’exemplaires ! Dans la ville cyberpunk fictive de Neo-Saitama, prenez le contrôle de Ninja Slayer alors qu’il affronte de nombreux ninjas maléfiques pour venger la mort de sa femme et de son enfant.

Vainquez vos ennemis grâce au combat à grande vitesse

Les ninjas sont connus pour être rapides, et leurs attaques le sont encore plus ! Déclenchez des attaques intenses et ultra-rapides pour vaincre les yakuzas et les ninjas qui se trouvent sur votre chemin ! Utilisez le karaté pour vous débarrasser du menu fretin sans même avoir besoin de vous arrêter. Des ennemis plus coriaces à vos trousses ? Maîtrisez le Ninja Dash, une attaque à grande vitesse qui vous permet de traverser les ennemis et le terrain avec facilité, et achevez vos ennemis avec Hissatsu Waza, des techniques ninja spéciales d’une puissance terrifiante. Une ville cyberpunk futuriste appelée Neo-saitama

L’histoire de Ninja Slayer se déroule à Neo-Saitama, une ville futuriste fictive. Foncez à travers les gratte-ciel, les rues et bien d’autres choses encore sur huit scènes uniques pour atteindre le pilier Tokorozawa, la dernière base des ninjas, le tout avec pour toile de fond la nuit dans une métropole lumineuse et trépidante.

Basé sur la série à succès vendue à plus de 4,44 millions d’exemplaires

La série originale Ninja Slayer a connu un succès retentissant et s’est vendue à plus de 4,44 millions d’exemplaires en romans et en mangas ! Le monde, les personnages et le décor de Ninja Slayer : Neo-Saitama in Flames ont été créés avec amour d’après le manga, avec des graphismes élégants qui semblent tout droit sortis d’une page de manga !