Lors du Nintendo Direct japonais du mardi 18 juin 2024, un nouveau jeu de rythme nommé KAMITSUBAKI CITY ENSEMBLE a été dévoilé. Ce jeu invite les joueurs à traverser des mélodies captivantes et à s’immerger dans des voix d’un autre monde.

Développé par Studio Lalala et Rocket Studio, et produit par le studio KAMITSUBAKI avec HARDCORE TANO*C en charge des charts, ce jeu propose une expérience musicale unique. Les joueurs pourront profiter de nombreuses chansons populaires, notamment « Devour the Past », « Carnivorous Plant », « Sirius’s Heart », « Terra » et « The Last Bullet ». De plus, le jeu inclut des morceaux issus de la série Musical Isotope, tels que « Cute Na Kanojo », « Take You to an Alien », « Abyss », « Dislike » et « Majimedake ».

Le jeu de base, disponible au prix de 440 yens, comprend plus de 48 chansons. En achetant le Season Pass, les joueurs pourront débloquer l’accès à plus de 100 chansons supplémentaires. Des packs de chansons seront également ajoutés chaque mois, garantissant une expérience musicale toujours renouvelée.

Plongez dans l’univers magique de KAMITSUBAKI CITY ENSEMBLE et incarnez l’une des cinq sorcières dans ce jeu de rythme palpitant. Testez vos réflexes en suivant le tempo effréné des chansons du studio KAMITSUBAKI, en appuyant sur les boutons au bon moment.

Caractéristiques du Jeu

Sélection de Personnages : Choisissez parmi cinq sorcières uniques.

: Choisissez parmi cinq sorcières uniques. Gameplay Rythmique : Suivez le rythme des chansons en appuyant sur les boutons au bon moment.

: Suivez le rythme des chansons en appuyant sur les boutons au bon moment. Niveaux de Difficulté : Modes : FACILE, NORMAL, DIFFICILE et PRO. Progression : Commencez avec quatre voies et avancez jusqu’à sept voies en fonction du mode de difficulté choisi.

: Accessibilité : Conçu pour les débutants comme pour les vétérans du genre, grâce à ses quatre niveaux de difficulté.

Le jeu sortira le 29 août 2024 en téléchargement sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PC (Steam), iOS et Android avec des textes en anglais, japonais, coréen et chinois (simplifié et traditionnel).

Présentation officielle

Kamitsubaki City Ensemble est un jeu de rythme dans lequel des filles IA qui ont été réveillées après l’apocalypse utilisent une magie de chant spéciale pour créer des mélodies avec vous, dans le but de redémarrer le monde. Comment la destruction a-t-elle eu lieu ? Pourquoi ces filles existent-elles ? Toutes les réponses seront révélées… lorsque la musique s’arrêtera.

Du prélude au final, c’est à vous de diriger toutes les chansons. Découvrez les nouvelles sonorités de la musique avec nous en vous frayant un chemin à travers les mélodies.

Immergez-vous dans des voix d’un autre monde en jouant avec notre vaste liste de pistes, qui comprend des chansons populaires de Kamitsubaki Studio (comme « Devour the past », « Carnivorous Plant », « Sirius’s Heart », « Terra » et « the last bullet »), et de la série Musical Isotope (comme « Cute Na Kanojo », « Take you to an alien », « Abyss », « dislike » et « Majimedake. »).

Le pack par défaut comprend plus de 48 chansons. En achetant le Season Pass, vous aurez accès à plus de 100 chansons, y compris des packs supplémentaires qui seront ajoutés chaque mois.

Avec cinq filles AI et cinq sorcières.

Voyez vos préférées danser au centre pendant le jeu et appuyez sur les boutons en rythme !

Avec quatre niveaux de difficulté, ce jeu est conçu pour les débutants comme pour les vétérans. Commencez par quatre pistes et progressez jusqu’à sept pistes en jouant dans les modes EASY, NORMAL, HARD et PRO.

Dans les décombres et les ruines d’un monde détruit, les filles IA qui se sont réveillées après la catastrophe veulent utiliser leurs chansons magiques pour reconstruire ce qui a été perdu. Comment la destruction s’est-elle produite ? Pourquoi les filles existent-elles ? Tout sera révélé lorsque la musique s’arrêtera, et c’est à vous de trouver la vérité.

Découvrez l’histoire et aidez à reconstruire le monde en jouant les chansons.

Les filles qui ont la magie de reconstruire le monde avec leur chant.

Les sorcières qui vivent dans les ruines.