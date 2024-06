Le Nintendo Direct Japonais du 18 juin 2024 a dévoilé plusieurs jeux intriguants qui arriveront bientôt sur Nintendo Switch. Voici un aperçu détaillé des trois titres majeurs annoncés : Eggy Party, Butto Bird, et Banshee’s Last Cry X-3.Attentions,les jeux ne sont pas annoncés chez nous pour le moment.

Eggy Party : Un Fall Guys-like Coloré

Eggy Party, développé par NetEase, sortira sur Nintendo Switch au Japon le 19 juillet 2024.

Bienvenue dans Eggy Party, le jeu de fête royale ultime où le plaisir ne s’arrête jamais ! Courez, sautez, foncez, roulez et frappez pour vous frayer un chemin à travers des dizaines de courses d’obstacles et d’arènes colorées, en solo ou avec des amis ! Relevez des centaines de défis loufoques et prouvez que vous êtes le meilleur eggy de la ville !

Eggy Party offre une variété de défis remplis d’action pour les joueurs ! Testez vos compétences dans une variété de mini-jeux, chacun avec sa propre touche. Des courses d’obstacles aux combats dans les arènes, il y en a pour tous les goûts !

Déverrouillez de nouvelles capacités et de nouveaux bonus pour booster votre eggy ! Transformez-vous en une centrale explosive, invoquez la foudre pour frapper vos adversaires, tirez des flèches pour franchir les obstacles, et bien plus encore ! Avec des ultimatums déblocables et des bonus à sélectionner, les possibilités sont infinies !

Tout est meilleur avec des amis à vos côtés ! Faites équipe avec vos amis pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet dans Eggy Party ! Que vous vous affrontiez dans des arènes ou que vous fassiez des courses d’obstacles, le travail d’équipe est la clé de la victoire !

Explorez Eggy Town entre les matchs et découvrez une variété d’activités amusantes à pratiquer avec vos amis ! Connecte-toi avec tes amis, exprime-toi avec des émoticônes et profite de diverses activités telles que le football et les concerts !

Libère ta créativité et deviens le prochain créateur célèbre dans Eggy Party ! Utilisez notre puissant créateur de parcours pour concevoir des parcours et des arènes uniques à partager avec les joueurs du monde entier ! Avec de nouvelles expériences qui naissent chaque jour, l’Eggyverse est à explorer et à créer !

Avec des centaines de créateurs qui créent de nouveaux parcours chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans Eggy Party ! Que vous fassiez des courses d’obstacles ou que vous vous battiez dans des arènes, l’Eggyverse est à vous pour l’explorer et le conquérir ! Rejoignez la fête et faites l’expérience d’un plaisir sans fin dans Eggy Party dès aujourd’hui ! Créons ensemble des souvenirs inoubliables !

De plus, le jeu bénéficiera de mises à jour régulières, ajoutant de nouveaux mini-jeux et événements pour garder les joueurs engagés et divertir tout le monde avec de nouvelles expériences.

Butto Bird : Une Aventure Aérienne

Butto Bird a également été présenté avec un tout nouveau trailer lors du Nintendo Direct.

Volez, tirez et explosez-les ! « BUTTO BIRD » est un jeu d’action et de combat aérien qui permet à 4 joueurs de vivre l’expérience exaltante de voler librement dans le ciel avec un charmant et adorable « oiseau » équipé d’un puissant « jetpack ». La combinaison unique d’éléments mignons et hardcore crée une expérience de jeu passionnante et divertissante. Au début, les 4 joueurs sont rivaux, mais soudain, la bataille peut se transformer en un combat d’équipe à 1 contre 3. Dans un temps limité, un seul gagnant sera désigné ! Grâce à des commandes simples, les joueurs débutants et confirmés peuvent s’adonner ensemble à d’intenses combats aériens.

Banshee’s Last Cry X-3 : Une Nouvelle Aventure Mystérieuse

Le troisième jeu annoncé est Banshee’s Last Cry X-3, un jeu d’aventure prévu pour le 19 septembre 2024 au Japon. Développé par Chunsoft, ce nouvel opus de la série promet une histoire riche en suspense et en mystère, plongeant les joueurs dans un village isolé hanté par une légende effrayante.

Banshee’s Last Cry X-3 suit les personnages de Toru et de sa petite amie Mari qui séjournent dans un chalet de ski lors d’une tempête de neige. L’un des autres clients du chalet est tué et les personnages sont entraînés dans un mystère de meurtre, tout en étant coupés de tout contact avec le monde extérieur.

Banshee’s Last Cry est une série de visual novels développée par Chunsoft, réputée pour ses intrigues captivantes et ses récits de suspense. Depuis son lancement initial, la série a su attirer un public fidèle grâce à son mélange unique de mystère, d’horreur et de narration interactive.

Banshee’s Last Cry, connu au Japon sous le nom de Kamaitachi no Yoru, a fait ses débuts sur Super Famicom en 1994. Le jeu est rapidement devenu un classique du genre visual novel, apprécié pour son atmosphère tendue et son scénario ramifié. La série a connu plusieurs rééditions et adaptations sur différentes plateformes, chacune ajoutant de nouvelles couches de profondeur à l’expérience narrative.

Le premier jeu de la série se déroule dans une pension de montagne isolée où les personnages se retrouvent coincés à cause d’une tempête de neige. Au fur et à mesure que la nuit avance, des événements étranges et terrifiants se produisent, et les joueurs doivent découvrir la vérité derrière ces incidents en prenant des décisions cruciales qui influencent le cours de l’histoire. L’intrigue principale tourne autour d’un meurtre mystérieux, et les joueurs doivent rassembler des indices, interroger les suspects et faire des choix qui détermineront la fin du jeu.

Au fil des ans, Banshee’s Last Cry a été adapté et réédité sur plusieurs plateformes, y compris PlayStation, iOS, et Android. Chaque version a apporté des améliorations graphiques et de nouvelles fonctionnalités tout en restant fidèle à l’esprit de l’original.

En 2014, une version localisée en anglais du jeu original a été publiée sur iOS sous le titre Banshee’s Last Cry, permettant à un public international de découvrir cette aventure classique. Cette version a conservé l’essence du jeu original tout en adaptant certains éléments pour rendre l’histoire plus accessible aux joueurs non japonais.