Après leur premier jeu indé Shady Part of Me, fable poétique et bouleversante récompensée par la critique, Focus Entertainment et Douze Dixièmes sont ravis de renouveler leur collaboration autour de MIO: Memories in Orbit, nouvelle odyssée SF qui allie metroidvania et direction artistique exceptionnelle. Aux commandes du robot MIO, les joueurs devront partir à la conquête de l’Arche, un astronef gigantesque et labyrinthique, et le sauver de l’extinction.

Un monde dangereux et captivant à explorer

Vous incarnez MIO, un robot agile doté de capacités extraordinaires. Vous vous réveillez à bord de l’Arche, imposant astronef dont l’objectif initial vous est inconnu. À la dérive, l’endroit n’est plus qu’un tas de ruines, envahi par la végétation sauvage et des machines hors de contrôle.

Plongez au cœur des entrailles de ce labyrinthe technologique pour raviver ses souvenirs perdus. Débloquez de nouveaux pouvoirs et capacités pour explorer de nouvelles zones, faites face à un bestiaire redoutable, et partez en quête des secrets enfouis de l’Arche.

Dévoilé en exclusivité lors du dernier Nintendo Direct, son premier trailer révèle un gameplay aussi intense que varié, plongeant les joueurs dans un univers décadent et hypnotique, aux décors époustouflants. Plus d’informations sur le jeu et son gameplay seront dévoilés dans les prochains mois.

“Les équipes de Focus sont ravies de pouvoir travailler une nouvelle fois avec un studio interne du Groupe : Douze Dixièmes.” déclare John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing. Sa talentueuse équipe de développeurs fait preuve d’une inventivité sans cesse renouvelée et d’une patte artistique incomparable, qui nous avaient enchantés sur Shady Part of Me, et qui brilleront encore dans ce metroidvania à l’ambiance unique. Nous sommes impatients d’en dévoiler plus sur MIO et son univers, et de voir les joueurs plonger dans cette magnifique expérience.

“En tant que studio partenaire de Focus Entertainment, nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration, déclare l’équipe de Douze Dixièmes. En tant qu’éditeur, ils sont toujours là pour nous soutenir dans nos idées et nous aider à itérer sur la formule du metroidvania. Après plusieurs mois/années de développement, nous sommes très fiers de ce que MIO: Memories in Orbit peut apporter au genre, et ce premier trailer en est la preuve. Nous avons hâte d’en montrer encore plus à nos joueurs dans les mois à venir. “