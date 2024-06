Bonne nouvelle : Perfect Dark est désormais accessible pour les abonnés du pack d’extension Switch Online. Mauvaise nouvelle : le jeu présente de nombreux bugs et problèmes absents de la version originale sur Nintendo 64.

Le passionné de GoldenEye 007, Graslu00, a exploré la version Switch Online de Perfect Dark et a identifié plusieurs problèmes qui affectent le gameplay de diverses manières. Certains sont mineurs, tandis que d’autres compliquent considérablement l’expérience de jeu par rapport à l’original.

Voici un aperçu des problèmes constatés :

Problèmes de Son

Volume Faible : Le son global du jeu est considérablement plus bas que dans la version Nintendo 64. Les joueurs doivent souvent augmenter le volume de leur console ou de leur téléviseur pour entendre correctement les dialogues, les effets sonores et la musique.

Effets Visuels Défectueux

Effet de Vertige : L’effet de vertige, utilisé dans certaines séquences du jeu pour simuler un état de désorientation, est mal implémenté et peut parfois entraîner un gel de l’écran. Cela rend ces séquences non seulement désagréables mais parfois injouables. Fumée des Canons : La fumée émise par les canons des armes provoque des ralentissements significatifs du jeu. Ce problème de performance est particulièrement notable lors des combats intenses où plusieurs tirs sont échangés. Effet de Flare Lumineux : L’effet de flare lumineux, qui devrait apparaître lorsque des lumières brillantes sont présentes, est cassé. Il apparaît à travers les armes et les murs, ce qui nuit à l’immersion et peut être visuellement distrayant. Explosions : Les explosions sont plus transparentes et moins intenses que dans la version originale, ce qui diminue l’impact visuel des combats. Débris d’Objets Brisés : Les débris générés par la destruction d’objets sont pour la plupart absents. Cela enlève un aspect de réalisme et de satisfaction visuelle lorsque des objets sont détruits.

Problèmes de Musique

Musique Manquante : Certaines chansons d’action, comme celles jouées lors de la mission de sauvetage de l’otage dans la Villa ou de l’évasion de Deep Sea, ne se lancent pas comme prévu. De plus, si un joueur redémarre rapidement un niveau, la musique peut ne pas jouer jusqu’à ce que le jeu soit mis en pause et relancé.

Problèmes de Jouabilité

Délai d’Entrée : Il y a un délai notable entre les actions du joueur et la réponse du jeu. Ce délai d’entrée peut rendre le jeu plus difficile et frustrant, surtout dans les séquences nécessitant des réflexes rapides. Sensibilité Incorrecte : La sensibilité des contrôles n’est pas correctement ajustée, ce qui peut rendre la visée et les mouvements imprécis par rapport à l’original.

Problèmes Mineurs de Textures

Textures : Certaines textures du jeu apparaissent incorrectes ou mal rendues. Bien que ce ne soit pas un problème majeur, cela peut affecter l’expérience visuelle globale et l’immersion.

Espérons que Nintendo soit déjà conscient de ces problèmes et travaille activement à leur résolution.

« Perfect Dark, » développé par Rare et publié par Nintendo, est un jeu de tir à la première personne sorti pour la Nintendo 64 en 2000. En tant que suite spirituelle de « GoldenEye 007, » un titre déjà révolutionnaire, « Perfect Dark » a non seulement hérité du succès de son prédécesseur, mais il a également établi de nouveaux standards dans le genre des FPS (First-Person Shooters).

L’intrigue de « Perfect Dark » se déroule en 2023 (aïe, aïe) et suit les aventures de Joanna Dark, un agent secret travaillant pour l’institut Carrington. Le jeu se distingue par son scénario complexe qui mêle espionnage, science-fiction et conspiration. Joanna est chargée de découvrir les plans d’une société rival, dataDyne, et se retrouve rapidement impliquée dans une guerre secrète entre deux races extraterrestres, les Maians et les Skedars.

« Perfect Dark » a été salué pour ses innovations en matière de gameplay. Il offrait une variété d’armes et de gadgets futuristes, chacun avec des modes de tir alternatifs, ajoutant une profondeur stratégique sans précédent. Le jeu intégrait également des éléments de furtivité, où les joueurs devaient parfois éviter les combats directs pour réussir leurs missions.

Une des caractéristiques les plus remarquables de « Perfect Dark » était son mode multijoueur. Le jeu permettait non seulement des parties en écran partagé, mais proposait aussi des bots contrôlés par l’IA, une nouveauté pour l’époque. Cela permettait aux joueurs de personnaliser entièrement leurs sessions multijoueurs, ajoutant une rejouabilité considérable.

Le succès de « Perfect Dark » a conduit à plusieurs rééditions et adaptations. En 2005, une suite, « Perfect Dark Zero, » est sortie sur Xbox 360. En 2010, une version remasterisée en haute définition de « Perfect Dark » a été lancée sur Xbox Live Arcade, apportant des améliorations graphiques et des ajustements de gameplay.