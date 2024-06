L’ultime expérience sandbox maritime permettant de créer, construire et explorer arrive aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Prague, République Tchèque, le 20 juin 2024 – Le moment est venu de plonger dans une aventure maritime grâce à la dernière sortie de Bohemia Interactive Ylands: Nintendo Switch™ Edition exclusivement sur le Nintendo eShop.

Ylands: Nintendo Switch™ Edition (au prix de 24,99 EUR) est le jeu d’aventure créatif ultime en monde ouvert offrant aux joueurs la possibilité de fabriquer, d’explorer, de combattre et de naviguer à travers de multiples régions. Regarder la bande-annonce de lancement de Ylands: Nintendo Switch™ Edition pour découvrir cette expérience d’exploration unique en action :

À bord de leur vaisseau entièrement personnalisable, les joueurs traversent six régions distinctes, chacune remplie de faune et de flore uniques ainsi que de rencontres aléatoires qui maintiennent l’aventure dynamique et excitante. Ylands permet aux joueurs d’utiliser des milliers d’objets à fabriquer et à construire, en progressant dans un arbre de compétences complet qui ajoute de la profondeur et de la variété au gameplay. Les joueurs sont recrutés au sein de la Guilde des Aventuriers Géniaux, où ils embarquent pour un voyage incroyable et des aventures sans fin, armés de leur précieux manuel.

Connu pour ses jeux à succès Arma et DayZ, Bohemia Interactive a développé Ylands dans le but d’assurer aux joueurs une expérience fantastique, qu’ils jouent à la maison ou en déplacement, sur leur écran de télévision ou sur leur console portable.

Voici les différences notables pour cette version Nintendo Switch :

Jouer à Ylands hors ligne pour la première fois

Ylands: Nintendo Switch™ Edition pourra être jouable entièrement hors ligne, ce qui est une première pour cette série. Après le téléchargement et le lancement initial, les joueurs n’ont pas besoin d’une connexion internet active pour jouer. Tous les mondes, créations et progrès des joueurs sont stockés localement, ce qui garantit une navigation fluide et ininterrompue, quel que soit l’endroit où ils choisissent de jouer.

Acheter une fois, jouer pour toujours

Bohemia Interactive a opté pour un modèle économique différent pour Ylands: Nintendo Switch™ Edition, contrairement à la version PC qui est free-to-play. Ceci, combiné à sa fonctionnalité hors ligne, signifie qu’il n’y a pas de mécanique de pay-to-progress, moins de besoin de grinder afin d’accumuler des ressources et aucun besoin de payer plus. Toutes les mises à jour prévues pour Ylands: Nintendo Switch™ Edition seront toujours sans frais supplémentaires, l’option d’achat de packs DLC cosmétiques optionnels étant également prise en charge.

Contrôles et interface optimisés avec un framerate stable

Ylands: Nintendo Switch™ Edition a été optimisé pour tirer pleinement parti du potentiel de la Nintendo Switch, et bénéficie d’un framerate stable avec une interface utilisateur qui a été conçue pour être jouée à la fois sur un téléviseur et sur une console portable.

Un mode solo pour tous les âges

En raison de son mode hors ligne, Ylands: Nintendo Switch™ Edition est un environnement de jeu 100 % sûr pour les plus jeunes avec aucune incitation à la micro transaction et aucun risque d’interactions négatives avec les autres joueurs. Il n’y a pas de violence graphique dans le jeu, ce qui en fait une expérience parfaite pour les jeunes joueurs.

Modes Aventure et Créatif

Ylands: Nintendo Switch™ Edition est une expérience qui soutient et encourage le développement créatif et la réflexion à chaque étape. Les possibilités de construction offertes au joueur sont pratiquement illimitées, aussi bien dans le mode Aventure, plus centré sur l’histoire, que dans le mode Créatif, orienté vers le sandbox. Si les joueurs ne souhaitent pas créer à partir de zéro, il sera également possible d’acheter différents types de bâtiments, de vaisseaux et même d’animaux de compagnie sur le Nintendo eShop.