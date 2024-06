Ubisoft a confirmé dans un tweet que Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sera lancé sur de multiples plateformes, dont la Nintendo Switch, le mardi 25 juin.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition propose des visuels, des contrôles et un son améliorés, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de sauvegarde croisée. L’annonce officielle de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition devait avoir lieu lors du salon Limited Run Games ce soir. Le prix n’a pas encore été annoncé par Ubisoft.

Les autres informations:

– Sauvegardes automatiques, possibilité de zapper les cinématiques, cross-save…

– OST réorchestrée

– Mode Speedrun avec permadeath

– 20 nouveaux succès/trophées

– Galerie inédite d’arts & vidéos