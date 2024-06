Après être sorti à l’origine sur PlayStation il y a de nombreuses années, Fear Effect fait son retour sur Nintendo Switch. Le jeu arrivera sur la console en 2025. Kronos Digital Entertainment était le développeur original de Fear Effect, qui est initialement sorti sur PlayStation en 2000. Le jeu n’est jamais apparu sur une plateforme Nintendo auparavant.

Fear Effect est une série de jeux vidéo d’action-aventure développée par Kronos Digital Entertainment et publiée par Eidos Interactive. Le premier jeu, intitulé Fear Effect, est sorti sur PlayStation en 2000. La série se distingue par ses graphismes en cel-shading, qui étaient révolutionnaires à l’époque, ainsi que par son mélange unique d’horreur de survie et d’action.

Fear Effect combine des éléments d’action, de puzzle et d’horreur, avec une narration cinématographique et des personnages bien développés. La série est appréciée pour ses intrigues captivantes, ses décors exotiques et ses mécaniques de jeu innovantes.

Fear Effect (2000)

Le jeu suit Hana Tsu-Vachel, une mercenaire, dans une mission pour retrouver la fille d’un homme puissant à Hong Kong.

Fear Effect 2: Retro Helix (2001)

Une préquelle au premier jeu, mettant en avant Hana et ses alliés.

Fear Effect Sedna (2018)

Un jeu développé par Sushee et financé via Kickstarter, marquant le retour de la série avec une nouvelle approche de gameplay.