Certaines promotions de notre liste se terminent dimanche, donc foncez si vous êtes intéressés ! Nous voici déjà à la vingt-cinquième semaine de l’année. Le temps passe si vite… Heureusement, les bonnes promotions, elles, restent ! Cette vingt-cinquième sélection contient des gros jeux mais aussi des pépites indépendantes qui, je l’espère, arriveront à vous plaire !

DREDGE

16,24€ au lieu de 24,99€

Le prix de DREDGE continue de diminuer semaine après semaine ! Il est actuellement sur l’eShop à 16,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 13 juillet !

Vous voulez découvrir l’un des jeux de l’année dernière ? Une pépite indépendante primée et récompensée un peu partout dans le monde ? N’hésitez pas ! DREDGE est un jeu de pêche lovecraftien dans lequel nous allons explorer des poissons dans un univers très étrange et rempli de surprise. Véritable coup de cœur pour nous, nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

DRAGON QUEST XI S: Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime

29,99€ au lieu de 59,99€

Vous avez été hypés par l’annonce du Nintendo Direct ? Ou bien vous voulez découvrir cette licence cultissime ? N’hésitez pas, DRAGON QUEST XI S: Les Combattans de la Destinée est disponible sur l’eShop à 29,99€ au lieu de 59,99€. La promotion dure jusqu’à dimanche, le 23 juin, donc n’hésitez pas trop !

En 2019, quand il est sorti, DRAGON QUEST XI S: Les Combattans de la Destinée était considéré par notre testeur comme l’un des plus beaux jeux de la Nintendo Switch. Depuis, ce RPG continue d’être une référence sur notre console. Avec une durée de vie de quasiment soixante heures, nous avons un ratio prix / contenu vraiment conséquent qui est quasiment imbattable ! Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Crawl

4,49€ au lieu de 14,99€

Vous cherchez un petit jeu fun pour jouer avec ses amis ? Crawl est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 14,99€. L’offre est aussi valable jusqu’à dimanche 23 juin !

Crawl est un dungeon crawler au concept très amusant. Dans ce jeu multijoueur, pendant que vous incarnez le héros, vos amis incarnent les monstres qui essaient de vous tuer ! Vous devrez survivre le plus longtemps pour être celui qui réussira à vaincre le boss final. Vraiment fun à plusieurs, c’est un bon petit jeu à uniquement cinq euros pour vous détendre en soirée. Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Mediterranea Inferno

5,99€ au lieu de 9,99€

Changement de registre ! Mediterranea Inferno est disponible sur l’eShop à seulement 5,99€ au lieu de 9,99€. Comme les deux dernières promotions, cette offre n’est valable que jusqu’au 23 juin. Il ne faut pas traîner !

Mediterranea Inferno est un visual novel (ou une aventure graphique, le terme que vous préférez) dans lequel nous incarnons une bande d’amis qui se revoient après le confinement du COVID. Cependant, avec le temps, les amitiés se sont distendues et le week-end qu’ils vont passer ensemble ne va pas être un long fleuve tranquille. Véritable claque graphique, scénaristique et musicale, Mediterranea Inferno est une expérience marquante. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici ou bien regardez la vidéo du début du jeu juste en dessous.

Disgaea 4 Complete+

17,49€ au lieu de 49,99€

Vous cherchez un jeu à la durée de vie monstrueuse mais pas cher ? Disgaea 4 Complete+ est en promotion sur l’eShop à 17,49€ au lieu de 49,99€. L’offre est valable jusqu’au 7 juillet.

Disgaea 4 Complete+ est un jeu qui se termine en quarante heures en ligne droite. Cependant, si vous êtes complétionnistes, vous en aurez plutôt pour une centaine d’heures ! Ce TRPG est une des références du genre, que vous soyez fans de la licence ou juste néophytes. Les graphismes sont peut-être un peu datés mais le gameplay est toujours aussi solide et réussi. Notre testeur lui avait mis la note de 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.