Il y a les bons jeux, les excellents jeux ainsi que les chefs-d’œuvre. Et entre tout ça, il y a les jeux qui vous touchent, qui vous prennent aux tripes et vous marquent profondément. Cette catégorie de jeux est rare. Depuis que nous sommes chez Nintendo-Town, il n’y a eu que quelques œuvres qui peuvent y prétendre (comme The Excavation of Hob’s Barrow ou Mediterranea Inferno).

Et nous voici avec The Vale: Shadow of the Crown, un nouveau jeu qui vient s’ajouter à cette courte liste. The Vale: Shadow of the Crown est un jeu d’action-aventure audio accessible pour les aveugles développé par les canadiens de Falling Squirrel. Déjà sorti en 2021 et primé un peu partout dans le monde, le jeu est arrivé sur l’eShop le 14 mars 2024 au prix de vingt euros. Et sur Nintendo Switch, The Vale: Shadow of the Crown a peut-être trouvé sa console de prédilection.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à The Vale: Shadow of the Crown.

Un jeu vidéo accessible pour les aveugles !

The Vale: Shadow of the Crown est un jeu d’action-aventure avec des touches de RPG accessible pour les aveugles. C’est un jeu audio qui se fait les yeux fermés, sans regarder la console.

Nous sommes dans des temps reculés, entre l’Antiquité et le Moyen Âge, dans un royaume imaginaire dans lequel se mêlent les humains et la magie. Nous incarnons Alexandra, surnommée Alex, princesse du royaume, sœur du nouveau roi, et héritière potentielle.

Alors qu’elle se déplace vers son nouveau château, le convoi d’Alex est attaqué et la princesse se retrouve seule et abandonnée. Elle est sauvée par un berger qui trainait dans les alentours.

Ensemble, ils vont essayer de ramener Alex en toute sécurité à son château. Cependant, traverser un royaume avec une princesse aveugle tout en restant discrets n’est pas une mince affaire.

Le gameplay est intriguant car comme nous l’avons déjà susmentionné, The Vale: Shadow of the Crown est un jeu audio qui se fait les yeux fermés. Ce qui ne va pas dire que nous allons nous ennuyer, bien au contraire.

Car même si Alex est une princesse aveugle, elle est loin d’être impotente. Le jeu propose énormément de phases de combat et nous allons apprendre progressivement, à travers des flashbacks, à manier l’épée, le bouclier et l’arc.

La prise en main est très simple. Le joystick de gauche nous permet de lever notre bouclier dans une direction alors que le joystick de droite nous permet de manier l’épée.

Les combats sont assez simples mais sont captivants. Nous allons nous battre contre des hordes d’ennemis sans les voir ! Il faudra donc être attentif au moindre son, au moindre mouvement de notre adversaire pour réussir à parer ses coups et lui rendre la pareille.

Au fil du temps, nous allons apprendre à utiliser des coups puissants, à enflammer notre lame, mais aussi à distinguer les attaques rapides de nos adversaires qu’il faudra parer des attaques chargées qu’il faudra annuler en assénant un coup rapide.

Mais aussi captivant pour les voyants

Malgré la répétition des combats, il y avait quelque chose de grisant et vraiment addictif lors de ces phases de jeux. Il y a un vrai plaisir à rosser les ennemis juste à l’aide de nos oreilles et à deviner la victoire grâce aux sons de notre environnement.

Outre les phases de combat, The Vale: Shadow of the Crown apporte aussi une dimension RPG à son aventure. Pendant notre voyage vers le château, nous allons pénétrer dans diverses villes.

Ces villes sont des sortes de hub dans lesquels nous allons devoir nous repérer, toujours avec l’aide de nos oreilles. Les premiers déplacements dans les villes sont compliqués : nous nous cognons un peu partout contre les murs mais nous arrivons de mieux en mieux à nous situer au fil du temps.

Chaque ville a ses PNJs avec leurs histoires. Nous avons aussi une taverne dans laquelle nous allons récupérer des quêtes annexes.

Les quêtes annexes nous apporteront de nouveaux pouvoirs et de l’argent et elles sont vraiment variées, bien réalisées et bien pensées pour un jeu audio.

Nous allons par exemple aller tuer les rats du sous-sol d’une auberge ou alors récupérer le cheval échappé d’une écurie, et nous allons même nous déplacer dans une grotte remplie de crevasses !

Cet argent nous permettra d’aller chez le forgeron pour acheter des armes. Cette personnalisation n’est pas très poussée mais globalement, à chaque nouvelle ville, nous pouvons acheter une arme, une armure, ou un arc qui sera de meilleure qualité.

Le gameplay est très réussi malgré quelques lenteurs, notamment dans le village, mais ce dernier est surtout épaulé par un scénario admirable, d’une qualité d’écriture exceptionnelle.

Nous avons suivi le récit de The Vale: Shadow of the Crown avec passion. À l’aide de son écriture intelligente, de sa structure maîtrisée et de ses personnages travaillés, l’histoire a réussi à nous subjuguer du début jusqu’à la fin.

Nous avons même fait la dernière heure du jeu d’une seule traite car nous ne voulions pas dormir sans avoir le fin mot de l’histoire !

Une perfection disponible qu’en langue anglaise

Il y a de magnifiques scènes émouvantes qui ont réussi à nous tirer quelques larmes. Nous pensons notamment à quelques passages de visualisation où le berger nous décrit le paysage que nous-mêmes sommes incapables de voir.

Dans The Vale: Shadow of the Crown, être aveugle ne nous empêche d’être la personne qui y voit le plus clair. Cette thématique positive est très belle et s’harmonise parfaitement avec son gameplay.

Même si la cécité reste un handicap, il y a quelque chose de positif et de beau dans le message passé par les scénaristes du jeu. Et effectivement, même si Alex est aveugle, nous avons vraiment l’impression d’être une sorte de « superhéros », capable d’entendre les sons que d’autres n’avaient même pas remarqué.

The Vale: Shadow of the Crown est un jeu passionnant pour les aveugles… mais aussi pour les personnes voyantes. Il réussit à atteindre la quasi-perfection à quasi tous les niveaux tout en proposant une expérience accessible pour des joueurs qui n’avaient pas grand-chose à avoir sous la manette.

Un travail sur le son au top

Malheureusement, le jeu n’est disponible qu’en langue anglaise. Il faut parler couramment la langue pour pouvoir comprendre le jeu et les dialogues, avec des personnages qui parlent parfois avec des accents qui compliquent l’écoute.

Nous avons lu çà et là sur Internet des gens qui se plaignent de l’absence de sous-titres. L’immersion est vraiment capitale pour ce jeu et l’absence de sous-titres permet de nous plonger réellement dans l’aventure, les yeux fermés, en faisant l’expérience que les développeurs ont conçue pour nous.

Nous avons aussi lu des gens qui critiquaient l’absence d’un doublage audio dans d’autres langues. Mais il ne faut pas oublier que pour une expérience optimale, notamment sur la direction des comédiens, il est quasiment impossible d’avoir une traduction audio pour The Vale: Shadow of the Crown. C’est dommage mais il faut malheureusement accepter cette réalité.

Et sinon ? Pour vingt euros, le jeu a une durée de vie intéressante. Tout dépend de votre implication, mais le jeu se termine en six à huit heures.

La bande-son est excellente. Le sound design est maîtrisé pour réussir à créer une atmosphère vraiment particulière.

Le doublage est parfait. Il n’y a pas d’autres mots. Chaque personnage, même le plus secondaire, a sa propre intonation, sa propre vie, son propre caractère. Karen Knox livre une prestation excellente en tant qu’Alex, bien épaulée par Samer Salem dans le rôle du berger.

La musique est elle aussi très réussie. Elle réussit à la fois à appuyer lors des moments chargés en émotion et sait rester discrète quand il le faut. Une musique sans fausse note.

The Vale: Shadow of the Crown est un jeu que nous vous recommandons en mode portable, avec un casque sur les oreilles pour une expérience optimale. La spatialisation du son est très importante et si votre télévision n’est pas capable de faire ce travail d’immersion, nous vous conseillons d’éviter le mode docké.

Ci-joint, une vidéo du début de l’aventure. Bien sûr, il n’y a pas grand-chose à voir mais nous vous conseillons tout de même de prêter une oreille attentive !