Entergram a annoncé que le visual novel HIGHSPEED Etoile Paddock Stories sortira sur Nintendo Switch au Japon le 21 novembre 2024.

Le jeu sera vendu au prix de 3 960 yens en version physique et 2 970 yens en téléchargement, mais une édition limitée de 12 980 yens est également en préparation. Cette édition limitée comprend une figurine acrylique Prima Stella, une tapisserie en daim B2W, la bande originale, un CD de voix originales, un livre d’art et un roman original en bonus.

« HIGHSPEED Etoile Paddock Stories » est un programme de Prima Stella présentant diverses informations sur la course NEX. Ce programme spécial présente des images en gros plan des pilotes participant à la course. Hikari et Akari, ambassadrices officielles de la NEX Race, connues ensemble sous le nom de « Prima Stella », présentent aux téléspectateurs diverses histoires sur la vie quotidienne des coureurs et sur ce qui se passe en coulisses. Takuya Fujima, qui a dessiné les personnages de l’anime télévisé, a également illustré les nouveaux portraits et les images de synthèse des événements qui apparaissent dans le jeu. Les histoires mettant en scène ces adorables coureurs sont entièrement chantées par une équipe de stars.

« Highspeed Etoile: Paddock Stories » est un visual novel se déroulant dans le monde du sport automobile. Le jeu combine une narration captivante avec des éléments de course, plongeant les joueurs dans les coulisses des courses de haute vitesse. Les personnages sont profondément développés, et les joueurs suivent leurs parcours et leurs défis dans le paddock. L’intrigue explore les relations, les ambitions et les rivalités entre les pilotes et les équipes. Sorti en 2023, ce VN offre une expérience immersive pour les fans de sport automobile et de visual novels.