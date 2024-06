Luigi’s Mansion 2, qui sortira sur Switch le 27 juin, revient bien des années après le succès du troisième épisode, qui s’approche des 15 millions de ventes.

Un trailer de présentation récente fait le point sur ce jeu, initialement exclusif à la 3DS. Les fans peuvent s’attendre à une aventure découpée en chapitres, avec une résolution améliorée. Le jeu propose également un mode défi jouable en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs en ligne, sans autres nouveautés apparentes.

Une aventure effrayante est sur le point de débuter. Prenez votre courage à deux mains et explorez plusieurs manoirs remplis de fantômes farceurs, de pièges retors et de surprises surnaturelles. Luigi’s Mansion 2 HD fera son arrivée le 27 juin sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.