D4 Enterprise continue de sortir des jeux dans sa gamme EGGCONSOLE. EGGCONSOLE TRITORN PC-8801 est disponible sur l’eShop Nintendo Switch depuis quelques jours pour 5€59, et EGGCONSOLE TOPPLE ZIP PC-8801 arrive la semaine prochaine, le 27 juin sur l’eShop, pour le même prix.

Attention, la partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise, les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais. (Pour les deux jeux).

« Tritorn » est un jeu vidéo d’action et d’aventure sorti en 1985 sur le PC-8801, un ordinateur personnel japonais très populaire à l’époque. Développé par Cosmos Computer, ce jeu est souvent cité comme l’un des premiers exemples de « metroidvania », un sous-genre qui combine des éléments d’exploration non linéaire et de collecte d’objets avec l’action et le platforming.

Le gameplay de « Tritorn » est centré sur l’exploration et le combat. Le joueur commence avec des compétences de base et doit trouver des armes et des objets pour améliorer ses capacités. Le monde du jeu est vaste et ouvert, permettant une exploration libre. Cependant, certaines zones ne sont accessibles qu’après avoir acquis des objets spécifiques, un concept qui sera popularisé plus tard par des jeux comme « Metroid » et « Castlevania ».

Le combat dans « Tritorn » se fait principalement avec des armes de mêlée, bien que le joueur puisse également trouver des objets magiques pour attaquer à distance. Les ennemis varient en difficulté et nécessitent souvent des stratégies spécifiques pour être vaincus. En plus des combats, le joueur doit résoudre des énigmes pour avancer, ce qui ajoute une dimension de réflexion au jeu.

Pour l’époque, « Tritorn » présentait des graphismes détaillés et colorés, utilisant pleinement les capacités du PC-8801. Les environnements sont variés et bien conçus, allant de sombres donjons à des forêts mystérieuses. La musique et les effets sonores, bien que limités par le matériel, contribuent à l’atmosphère immersive du jeu.

Dans « Tritorn », le joueur incarne un guerrier chargé de sauver son royaume des forces maléfiques qui l’envahissent. Le jeu se déroule dans un monde fantastique peuplé de créatures dangereuses et de pièges mortels. Le protagoniste doit naviguer à travers un vaste labyrinthe de salles interconnectées, combattant des ennemis et résolvant des énigmes pour progresser.

Le royaume de Tritorn est plongé dans le chaos lorsque des forces obscures envahissent le pays. Le roi, désespéré, appelle un héros légendaire pour sauver le royaume. Le joueur incarne ce héros, un guerrier sans nom, qui doit affronter les créatures maléfiques et restaurer la paix. Le jeu commence avec le héros équipé d’une épée de base. Il doit explorer un vaste labyrinthe de salles interconnectées, combattre des ennemis variés et récupérer des objets essentiels pour progresser. Le joueur découvre rapidement que certaines zones ne sont accessibles qu’avec des objets spécifiques, ajoutant une dimension stratégique à l’exploration.

Au fur et à mesure de l’aventure, le héros trouve des armes et des objets magiques qui améliorent ses capacités. Chaque nouvelle zone introduit des ennemis plus puissants et des énigmes plus complexes. Le joueur doit utiliser les objets trouvés pour résoudre ces énigmes et avancer dans le jeu. Le jeu est ponctué de combats contre des boss, chacun nécessitant une stratégie unique pour être vaincu. Ces boss sont souvent des gardiens de puissants artefacts nécessaires pour débloquer de nouvelles zones. Chaque victoire contre un boss rapproche le héros de son objectif final.

Le climax du jeu se déroule dans un château sombre où le héros affronte les forces les plus puissantes. Ici, le joueur découvre que la destruction du royaume est due à un ancien sorcier maléfique qui cherche à plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Le héros doit affronter ce sorcier dans une bataille épique. Utilisant toutes les armes et compétences acquises au cours de son voyage, il parvient à vaincre le sorcier. La victoire n’est pas facile et nécessite une maîtrise des mécanismes de jeu et une bonne stratégie.

« Topple Zip » est un jeu de tir vertical développé et publié par T&E Soft en 1988 pour la plateforme PC-8801. Connu pour son gameplay addictif et ses graphismes impressionnants pour l’époque, « Topple Zip » reste un classique parmi les jeux d’arcade rétro.

Le jeu ne repose pas sur une histoire complexe mais se concentre plutôt sur l’action intense et la maîtrise des compétences de pilotage. Le joueur contrôle un avion futuriste équipé de puissantes armes et doit naviguer à travers des niveaux remplis d’ennemis variés et de boss redoutables.

Pour un jeu de 1988, « Topple Zip » propose des graphismes colorés et détaillés, maximisant les capacités de la plateforme PC-8801. Les sprites des vaisseaux et des ennemis sont bien conçus et les arrière-plans ajoutent une profondeur visuelle au jeu. La bande sonore, bien que limitée par les capacités de l’époque, offre une ambiance dynamique qui complète l’action frénétique à l’écran.

« Topple Zip » est un shoot ’em up classique à défilement vertical. Le joueur doit :