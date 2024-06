Eggy Party est un jeu de fête multijoueur développé par NetEase, connu pour ses jeux sociaux et interactifs. Il a été annoncé lors du Nintendo Direct japonais et sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 19 juillet 2024.

Le jeu offre une expérience conviviale où les joueurs participent à diverses mini-jeux et défis amusants, chacun mettant en scène des œufs anthropomorphes. Les graphismes colorés et le gameplay accessible font d’Eggy Party un choix idéal pour les sessions de jeu en famille ou entre amis.

Matt Liu, de NetEase Games, a déclaré aujourd’hui : » Nous sommes ravis de coopérer avec Nintendo pour offrir Eggy Party à davantage de joueurs dans le monde entier sur Nintendo Switch. Nous croyons vraiment que les joueurs de console apprécieront également le gameplay de haute qualité et la communauté vibrante qu’offre Eggy Party. Bienvenue dans l’Eggyverse ! »

Eggy Party est un jeu multijoueur compétitif frénétique et amusant pour consoles et appareils mobiles, où les joueurs se défient dans des mini-jeux amusants sur des cartes chaotiques, dans l’intention d’être le dernier Eggy debout. L’une des principales caractéristiques du jeu est son contenu créatif généré par l’utilisateur, qui permet aux joueurs de créer des scènes dans l’atelier Eggy, de les partager en ligne et de s’approprier leurs Eggy grâce à de nombreuses options de personnalisation.

Eggy Party a été lancé sur iOS et Android au début de l’année 2024 et a connu un grand succès. Le jeu a rassemblé plus de 500 millions de joueurs dans le monde et a annoncé avoir atteint plus de 100 millions de cartes générées par les utilisateurs en mars 2024. La version Nintendo Switch récemment annoncée permet aux joueurs d’apprécier les mignons personnages d’Eggy sur un grand écran, favorisant de nouvelles amitiés et interactions au sein de la communauté d’Eggy Island.