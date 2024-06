La Nintendo Switch continue de connaître un succès phénoménal à travers le monde, et il est certain que la console maintiendra son rythme de ventes élevé pendant les fêtes de fin d’année, notamment après un Nintendo Direct particulièrement enthousiasmant. En fait, si les ventes continuent sur cette lancée aux États-Unis pendant la période des fêtes, la Switch pourrait bien établir un nouveau record.

Selon Mat Piscatella de Circana, la Switch se rapproche significativement des ventes totales de la PS2 aux États-Unis. À la date du 4 mai 2024, il ne manque que 1,41 million d’unités à la Switch pour dépasser le chiffre total de ventes de la PS2 dans le pays. Avec des titres comme Mario & Luigi : Brotherhood, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree et bien d’autres jeux attendus cette année, il semble très plausible que la Switch dépasse effectivement la PS2.

Si la Switch parvient à surpasser les ventes de la PS2 aux États-Unis, elle deviendrait ainsi la deuxième console la plus vendue dans la région. La seule autre plateforme qu’elle devrait dépasser est une autre création de Nintendo, la Nintendo DS.

According to Circana’s Retail Tracking Service, as of May 4th, 2024 Switch life-to-date US unit sales trailed PS2 by 1.41M units.

Will the Lite Hyrule Edition finally put Switch over the top?

Switch currently ranks 3rd all-time in US units since 1995, trialing only NDS and PS2. https://t.co/yBGLsM7LNZ

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) June 18, 2024