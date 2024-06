Un nouveau jeu pour célébrer les 30 ans de Princess Maker 2. Les jeux de la série Princess Maker mettent en scène un père, incarné par le joueur, élevant sa fille. Ils ont permis d’établir le genre « simulation de vie » et demeurent encore populaires aujourd’hui…

Princess Maker 2 Regeneration arrivera sur Nintendo Switch via l’eShop le 11 juillet pour 39,99 € quand même.

Princess Maker 2 est l’œuvre qui a eu le plus de succès depuis sa sortie en 1993 sur PC-98 et fête ses 30 ans cette année…

C’est pour célébrer cet événement que Princess Maker 2 Regeneration a été conçu sous la direction du studio GAINAX, créateur de Princess Maker, avec des graphismes redessinés par Takami AKAI qui a notamment participé à la conception des personnages de la série.

Princess Maker 2 est un jeu de simulation où le joueur endosse le rôle d’un père qui prend soin de sa fille adoptive venue des étoiles.

Le joueur élève sa fille de ses 10 à 18 ans et la suit au cours de ses diverses expériences jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Son rêve de petite fille est de devenir princesse, mais l’influence de son éducation sur son futur ouvre la voie à des dizaines de possibilités ! Quel avenir tisserez-vous avec votre fille ?

De nouveaux graphismes

Ce nouveau jeu se base sur Princess Maker 2 Refine sorti en 2004, mais les graphismes particulièrement importants ont été retravaillés par Takami AKAI pour se rapprocher du style de la version originale sur PC-98. Ils sont par ailleurs en haute résolution pour convenir aux systèmes de jeux actuels et d’une qualité exceptionnelle jusque dans les moindres détails.

Ajout d’une cinématique d’ouverture

Une cinématique produite par Yonago GAINAX a été ajoutée au début du jeu. L’animation, qui a été créée par Takami AKAI et son équipe, donnera aux nouveaux « pères » un avant-goût de la vie qui les attend avec leur « fille ».

L’importance de connaître sa fille pour l’éduquer

Princess Maker 2 Regeneration étant un jeu de simulation de vie, il est essentiel de suivre en permanence l’évolution de votre fille pour lui donner l’éducation adaptée. Dans ce nouvel opus, vous pourrez voir à tout moment comment se porte votre fille grâce aux paramètres affichés à l’écran qui vous permettront de déterminer les actions à prendre pour l’éduquer convenablement et assurer son futur.

Message de Takami AKAI

Princess Maker 2, qui est sorti il y a 30 ans, est devenu le jeu le plus aimé de la série grâce aux fans et c’est grâce à vous si une nouvelle version peut ainsi voir le jour. Merci infiniment ! J’ai enfin pu redessiner le jeu comme j’en avais envie depuis des années ! J’espère que vous apprécierez les graphismes des nouvelles vacances et des différentes fins.