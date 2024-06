L’une des nombreuses annonces faites lors du Nintendo Direct de juin a été la révélation de Fantasian Neo Dimension sur Nintendo Switch.

Il s’agit d’un portage du RPG 2021 du créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, sur iOS, mais avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires, des ajustements et bien plus encore. Il marque également le retour de la collaboration entre Sakaguchi et Square-Enix, ce qui donne lieu à des retrouvailles plutôt émouvantes.

Après l’annonce de Fantasian Neo Dimension, un message spécial de Sakaguchi lui-même a été partagé. Dans ce message, Sakaguchi parle de son travail sur Fantasian, de la conviction qu’il s’agit de son dernier jeu, et du nouveau partenariat avec Square Enix permettant de porter le jeu sur Switch et d’autres plateformes. Vous pouvez voir le message de Sakaguchi dans son intégralité ci-dessous.

Dans Fantasian Neo Dimension, incarnez Leo, qui cherche à retrouver ses souvenirs et à résoudre le mystère d’une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Découvrez une version originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec une multitude de mécanismes uniques et de combats stratégiques qui bousculent la formule classique du RPG, et explorez un univers multidimensionnel qui prend vie sur fond de plus de 150 dioramas charmants réalisés à la main. Fantasian Neo Dimension sortira sur la console hybride au cours des fêtes de fin d’année 2024.