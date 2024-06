Lors d’une récente interview, Capcom s’est exprimé sur la décision de ramener le Monster Hunter Stories original. Le jeu est arrivé sur de nouvelles plateformes la semaine dernière, notamment sur Nintendo Switch.

Famitsu a rencontré le producteur Yoshihiro Akira pour parler de la version mise à jour. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Monster Hunter Stories a été ramené après son lancement original sur 3DS, il a partagé ce qui suit :

« Le soutien que nous avons reçu dans le monde entier de la part des joueurs appréciant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, sorti en 2021, y est pour beaucoup. Avec la fin du service de la boutique en ligne de la 3DS, il est devenu plus difficile de jouer à la série dans l’ordre, c’est pourquoi nous avons décidé de la porter sur la génération actuelle.

Afin d’encourager les joueurs à jouer à la série dans l’ordre, ou même de permettre à ceux qui y ont déjà joué de le faire à nouveau, nous avons entièrement vocalisé le jeu en anglais et en japonais, et nous avons également créé un « musée » contenant des éléments tels que des matériaux de production et des pistes BGM.

Monster Hunter Stories étant sorti pour la première fois sur 3DS, il n’a pas été facile de le porter sur de nouvelles plateformes, d’autant plus qu’il n’y avait plus qu’un seul écran pour travailler. En ce qui concerne les difficultés de portage, Akira a partagé ce qui suit :

« Le processus de portage d’un jeu ancien et de son fonctionnement sur les plates-formes actuelles prend beaucoup de temps. Le développement a commencé par des programmes lisant attentivement le code source. Du point de vue du système, le plus gros problème était l’interface utilisateur. La version 3DS dispose de deux écrans, dont un écran tactile, alors que la version pour smartphone a également été conçue avec des commandes tactiles. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui était jouable sur la Nintendo Switch, la PS4 et Steam, avait une base qui pouvait être utilisée pour cette reconstruction.

En ce qui concerne les choses faciles, l’un des domaines était la sélection des œuvres d’art à ajouter au » Musée » en tant que contenu supplémentaire que j’ai mentionné plus tôt. Heureusement, les archives de l’époque étaient encore bien conservées, ce qui nous a permis d’ajouter des œuvres d’art du processus de développement et de permettre aux gens de s’immerger complètement dans le monde. »