Dernière petit interrogation sur cette nouvelle sortie, il semble que nous connaissions désormais le prix de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition qui sera lancé demain sur Nintendo Switch.

La page Xbox de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est en ligne en Nouvelle-Zélande et le jeu est proposé au prix de 35 dollars néo-zélandais, soit environ 20€.

Cette nouvelle édition comprend des graphismes et des contrôles améliorés, ainsi qu’un son mis à jour et une bande-son remastérisée, et de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie, notamment la sauvegarde automatique, la sauvegarde croisée et le cutscene-skip. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est également inclus dans Ubisoft+ sur PS5, Xbox Series X et PC.