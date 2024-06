Jungko apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir du vendredi 28 juin 2024 à 02:00 CEST (heure française) au lundi 1 juillet à 01:59 CEST (heure française), puis du vendredi 5 juillet 2024 à 02:00 CEST au lundi 8 juillet 2024 à 01:59 CEST.

Jungko ne peut normalement pas être rencontré à Paldea, et les Jungko apparaissant lors de cet événement est de type Dragon. Préparez-vous bien, car cet adversaire est un véritable dur à cuire, comme le prouve son Insigne Surpuissant ! Faites équipe avec vos proches pour venir à bout de ce puissant Pokémon Téracristal !

Ce Jungko spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Si vous l’avez déjà attrapé durant un raid Téracristal évènementiel précédent, vous ne pourrez pas l’attraper à nouveau. Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses. Jungko aura la même marque, la même capacité et les mêmes actions, quel que soit le moment où il a été attrapé pendant l’événement. Il est possible que Jungko fasse l’objet d’événements futurs ou qu’il soit possible de l’obtenir par d’autres moyens.

Informations sur les raids Téracristal évènementiels :

Pour participer aux raids Téracristal évènementiels, veuillez télécharger les dernières Actus Poké Portail en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Un abonnement Nintendo Switch Online (payant) n’est pas nécessaire pour recevoir les dernières Actus Poké Portail.

Une fois que vous aurez terminé certains évènements après la fin du jeu, vous accéderez aux raids Téracristal (cristal noir). Si vous n’avez pas terminé ces évènements, vous pourrez tout de même participer à ces raids Téracristal en rejoignant d’autres Dresseurs et Dresseuses grâce au mode multijoueur.

Les raids Téracristal 5 étoiles sont disponibles après avoir terminé le scénario principal de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Toutefois, si vous n’avez pas terminé le scénario principal, vous pourrez tout de même participer à ces raids Téracristal en rejoignant d’autres Dresseurs et Dresseuses grâce au mode multijoueur.

Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) est nécessaire pour participer aux raids Téracristal avec d’autres joueurs et joueuses en ligne.

Les raids Téracristal évènementiels sont disponibles uniquement à Paldea.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.