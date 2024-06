Nouvelle carte. Nouveau mode. Bienvenue dans Fortnite Recharge, un nouveau mode en Battle Royale qui déborde d’action, avec des armes, des lieux et une ambiance historiques pour votre section et vous ! Le lancement de Fortnite Recharge a eu lieu le samedi 22 juin, peu après de 20h (CEST).

Se déroulant sur une carte plus restreinte, mettant en vedette des endroits familiers comme Tilted Towers et Retail Row, Fortnite Recharge est une expérience d’équipes à 40 joueurs où, en cas d’élimination, vous pouvez recommencer… tant qu’un membre de votre équipe de quatre personnes est toujours debout ! La tempête se déplace plus rapidement dans Fortnite Recharge et un effacement complet de l’équipe signifie “Game Over”. Découvrez la bande-annonce de Fortnite Reload ci-dessous :

Comment ça marche ?

Une fois éliminé, vous pouvez choisir de démarrer votre décompte de rétablissement au lieu d’attendre d’être réanimé

Les décomptes de rétablissement commencent à 30 secondes et évoluent jusqu’à 40 secondes plus tard dans le match. Les coéquipiers restants peuvent réduire ces décomptes en éliminant un adversaire, ou en éliminant une équipe adverse.

À la fin du chronomètre, vous revenez dans la partie !

En fin de partie, les rétablissements sont désactivés, ce qui signifie que les membres de l’équipe éliminés ne peuvent plus revenir. ​

Les récompenses dans Fortnite Recharge

Les quêtes du départ éclatant de Fortnite Recharge octroient chacune 20 000 EXP. Accomplissez-en 3 pour déverrouiller la traînée Plongée numérique, 6 pour le revêtement Piscine de cubes et 9 pour l’accessoire de dos Bain de banane ! Si vous remportez une Victoire royale, vous récupérerez le planeur Paretour !

Comment y jouer ?

Téléchargez Fortnite gratuitement sur PlayStation, Xbox, Switch, Android, PC.

Fortnite est également disponible sur les services de streaming basés sur le cloud. Découvrez comment accéder à l’une de ces options ici.

Une fois que vous êtes connecté et que Fortnite est en cours d’exécution, sélectionnez la vignette « Fortnite Recharge » dans l’écran Découvrir (menu de Fortnite).

Invitez des amis et faites la fête ! Fortnite Recharge est une expérience en équipe (quatre joueurs).

Que vous choisissiez Battle Royale ou Zero Construction, la dernière équipe debout gagne dans Fortnite Recharge ! Pour plus de détails sur Fortnite Recharge, visitez le blog Fortnite.