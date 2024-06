Terra Nil, le jeu de puzzle écologique acclamé par la critique de Free Lives (Broforce, GORN) et Devolver Digital, et avec un peu d’aide de Clockwork Acorn, fait germer un jardin de nouvelles fonctionnalités sur Nintendo Switch dans un avenir proche.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, je vous laisse avec notre test.

Vita Nova est la première mise à jour majeure de Terra Nil, qui développe son gameplay de restauration de la nature profondément satisfaisant avec cinq nouveaux niveaux stimulants, neuf nouveaux bâtiments, une carte du monde mise à jour et une révision radicale du système de faune et de flore.

Les nouveaux niveaux comprennent Polluted Bay, un paysage mort coupé en deux par une rivière très polluée, et Scorched Caldera, un vaste cratère volcanique que vous devez terraformer en un lac d’eau douce rempli de vie. Ces cartes, ainsi que toutes les nouvelles cartes de la mise à jour Vita Nova, mettront vos talents de récupérateur à l’épreuve de manière intéressante et inhabituelle.

Au fil de la campagne, la carte du monde améliorée de Vita Nova – qui est désormais entièrement en 3D et peut être tournée librement – vous donnera un aperçu plus précis et plus personnalisé de vos efforts pour ramener la vie dans ce monde mort.

Et grâce au système de faune revu et corrigé, ces paysages transformés seront plus vivants que jamais. Les animaux émergent plus naturellement au fur et à mesure que vous jouez, et ont des besoins plus profonds à satisfaire pour rester heureux et abondants. Cela n’ajoute pas seulement une nouvelle dimension stratégique au jeu, mais vous donne plus d’animaux à admirer – y compris une toute nouvelle espèce, le jaguar – au fur et à mesure que la nature se restaure.

Terra Nil est une version froide et méditative du genre city-builder dans laquelle vous utilisez une technologie écologique avancée pour transformer une terre désolée et stérile en un écosystème prospère et dynamique. Purifiez le sol, nettoyez les océans, plantez des arbres, réintroduisez la faune et la flore, puis recyclez tout et repartez, sans laisser aucune trace de votre passage.

Contrairement à de nombreux jeux de stratégie qui se concentrent sur la construction et l’exploitation des ressources, « Terra Nil » inverse le processus en mettant l’accent sur la restauration de l’environnement. Les joueurs commencent avec un terrain stérile et utilisent diverses technologies pour purifier le sol, créer des sources d’eau, et réintroduire la végétation et la faune.

Les mécaniques de jeu incluent :

Purification du Sol : Utilisation de machines pour nettoyer le sol contaminé. Hydratation : Création de rivières et lacs pour réhydrater le paysage. Végétation : Plantes et arbres à semer pour recréer des forêts et prairies. Faune : Réintroduction d’animaux pour compléter l’écosystème.

« Terra Nil » se distingue par ses graphismes isométriques détaillés et son esthétique apaisante. Le design visuel du jeu est à la fois beau et fonctionnel, permettant aux joueurs de voir clairement l’impact de leurs actions sur l’environnement. Les couleurs vibrantes et les animations fluides renforcent le sentiment de transformation et de renaissance de la nature.

Le but ultime de « Terra Nil » est de transformer un paysage dévasté en un écosystème autonome et autosuffisant. Chaque niveau présente des défis uniques, tels que des terrains plus difficiles à restaurer ou des ressources limitées, obligeant les joueurs à réfléchir stratégiquement à l’utilisation de leurs outils. Le jeu encourage également les joueurs à minimiser leur empreinte écologique en recyclant les machines et en nettoyant les zones utilisées avant de passer à la phase suivante.