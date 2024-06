En 2001 sur Nintendo Gamecube, Nintendo mettait en avant Luigi à travers une nouvelle aventure spectrale, donnant ainsi naissance à une toute nouvelle licence dans leur vaste répertoire de jeu vidéo ; la licence Luigi’s Mansion. Une aventure avec un succès d’estime qui a finalement dû attendre plus de 10 ans avant de voir débarquer un nouvel opus sur Nintendo 3DS, suivi d’un remake du premier jeu sur la même portable de Nintendo avant de voir finalement débarquer un troisième opus sur Nintendo Switch en 2019. Si la licence est née en participant au lancement d’une console Nintendo, en 2024 la licence va participer à éteindre progressivement les lumières braquées sur la Nintendo Switch avec Luigi’s Mansion 2 HD. Après avoir brièvement éclairé le jeu précédemment, nous avons pu passer un long coup d’aspirateur sur ce retour en HD de Luigi’s Mansion 2 et voici donc notre facture pour les travaux!

On range les papiers et on passe l’aspirateur en HD

Après avoir plié Paper Mario: La Porte Millénaire et longuement joué avec nos bouts de papiers, il est temps de prendre notre casquette verte et de faire un peu de rangement. Nettoyons les bouts de papiers, aspirons-les avec notre aspirateur et prenons la direction des manoirs hantés de Luigi’s Mansion 2 HD. Pareillement au premier jeu cité, nous ne sommes pas sur une nouvelle aventure mais sur le retour d’un jeu déjà sorti quelques générations auparavant et remis au goût de 2024. Plus précisément, le jeu est sorti sur la précédente génération de console portable de Nintendo et se présente toujours comme l’un des jeux les plus réussis de la Nintendo 3DS. Bien que ce soit le studio Next Level Games qui soit derrière le jeu 3DS et le 3ème jeu de la série sur Nintendo Switch, tout est réuni pour que ce portage HD du second opus soit très réussi.

Il nous faut quand même rendre les honneurs au bon studio ; si Next Level Games était sur le jeu original 3DS, les crédits de Luigi’s Mansion 2 HD nous permettent de savoir que c’est le studio Tantalus qui s’est chargé du portage. Un studio qui n’en est pas à son premier coup d’essai sur un jeu Nintendo et sur Nintendo Switch, puisque le constructeur les avait chargés de s’occuper de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en 2021. Après avoir fait le portage d’un jeu Wii, Tantalus nous propose cette fois celui d’un jeu 3DS et ils ont aussi eu pour mission de retranscrire les spécificités du jeu original en plus de retravailler le visuel. La réalisation HD est très propre, colorée et réussie. Un gros travail a été fourni pour adapter la résolution, enlever les effets d’aliasing et proposer un framerate très solide. Le tout est très bon et adapté en portable comme en TV.

Nous pouvons constater des restes d’imperfections 3DS, notamment des décors moins détaillés que Luigi’s Mansion 3. Pour autant, globalement, le portage HD est techniquement très propre et agréable à l’œil. Si nous avions une déception à formuler, c’est celle de l’absence de la 3D stéréoscopique. Nintendo a souvent mentionné le fait qu’à l’origine la licence Luigi’s Mansion avait été développée avec la 3D stéréoscopique en tête, une fonctionnalité abandonnée sur Nintendo Gamecube pour des raisons de coûts. Aussi “gadget” que pouvait être cette 3D, il faut dire que le rendu était incroyable sur Nintendo 3DS. Quelques éléments du jeu tiraient parti de cette 3D pour nous immerger encore plus dans l’expérience, une composante absente dans ce retour HD. Citons par exemple le fait d’avoir un trou dans un mur dans lequel nous pouvons jeter un coup d’œil pour observer les agissements des fantômes d’une pièce ou l’agencement des lieux.

Ainsi, la 3D stéréoscopique donnait du volume, nous immergeant encore plus dans le jeu et participant à quelques effets de surprise lorsqu’un fantôme apparaissait d’un coup durant ces scènes. Ceux qui ont fait le jeu original avec la 3D active ressentiront ce petit manque, mais c’est une absence qui ne détruira pas le plaisir de jeu. Tout comme l’absence du second écran affichant la carte qui permettait un autre type de confort d’expérience, mais rien de bien grave. Les animations des personnages et des fantômes du jeu sont toujours très bonnes, notamment les expressions faciales de peur de Luigi.

Au-delà de cela, l’ambiance sonore est toujours très réussie et est raccord avec la licence. Aucune musique n’a été retravaillée, mais rien n’était à jeter de base et l’ambiance s’apprécie toujours beaucoup, notamment avec des écouteurs en mode portable. Après le passage au cinéma de la licence Mario, comme pour Paper Mario, nous comprenons les joueurs qui auraient apprécié avoir un doublage des dialogues du jeu, mais là encore aucun travail n’a été fait à ce niveau. Nous devons nous contenter d’un genre de yaourt comme dans Animal Crossing. Ceci étant dit, le jeu n’ayant que peu de dialogues, un peu de lecture ne fera pas de mal aux joueurs.

On repart faire le ménage sur la vallée linéaire des ombres

En parlant justement de dialogues, il est temps peut être d’évoquer le récit de Luigi’s Mansion 2 HD. Dans cet opus, notre héros à la casquette verte doit faire le ménage des spectres hantant les différents manoirs de la vallée des ombres. La vallée des ombres est une région où le rayonnement de la Lune Noire influence le tempérament des fantômes de la zone. Sous son influence, les spectres sont de nature amicale et participent même sans broncher aux recherches du professeur K. Tastroff. Notre scientifique a élu domicile dans la région pour étudier les spectres de la vallée mais surtout pour comprendre les propriétés de la Lune Noire. Ces recherches seront interrompues par une étrange force brisant la Lune Noire et faisant ainsi tomber les fantômes dans la folie et dans la violence.

Le professeur parvient à fuir sa base pour se réfugier dans une planque à partir de laquelle il contacte Luigi pour lui venir en aide. C’est ainsi que notre aventure avec Luigi débute dans un premier manoir de la vallée des ombres vers lequel nous téléporte le professeur via un de ses appareils. Mauvaise nouvelle pour nous, le nouvel aspirateur du professeur se trouve dans une des pièces du manoir, mais nous mettons rapidement la main dessus. Cela nous permet ainsi de rapidement débuter notre chasse aux fantômes puis surtout notre quête des morceaux de la Lune Noire ainsi que notre enquête pour savoir ce qui se passe dans la vallée des ombres. Luigi’s Mansion 2 nous propose ainsi une petite dizaine d’heures de mystères à résoudre afin de faire la lumière sur les évènements et révéler l’origine du chaos de la vallée des ombres.

Nous avons joué à tous les titres de la licence et Luigi’s Mansion 2 est un jeu relativement différent des deux autres opus. La principale différence venant du type de progression offerte par l’expérience. Dans le premier jeu de la licence, nous explorions un gigantesque manoir habité par les spectres de ceux qui ont vécu dans le complexe par le passé. Nous explorions le manoir de son hall d’entrée jusqu’au toit en traversant toutes les chambres sans oublier de passer éventuellement par les sous-sols et jardins. Chaque fantôme important du manoir que nous aspirions avait sa propre histoire que nous prenions plaisir à découvrir en progressant dans le jeu. Le troisième opus mixait des éléments de Luigi’s Mansion 2 sur une progression en un seul manoir comme dans le premier jeu. Toutefois, nous ne sommes pas ici pour parler du 1er et du 3ème jeu.

Ainsi, pour revenir en détail sur ce second opus, Next Level Game avait choisi de proposer une expérience très “arcade” et linéaire. L’expérience fut loin d’être mauvaise, juste très différente. La progression est rythmée avec les aller-retours entre la planque du professeur K. Tastroff et un des manoirs de la vallée des ombres avec une mission précise à accomplir. Pour ceux qui aiment la liberté de progression, l’expérience est linéaire au point que nous sommes obligés de suivre un ordre de manoir et de mission précise pour faire avancer l’histoire du jeu. Une illusion de liberté nous est proposée lorsque nous sommes dans un manoir à explorer les différentes pièces de celui-ci mais elle se présente surtout vers les dernières missions de chaque manoir. Puisque chaque mission se concentre sur un certain objectif que nous devons accomplir et ne nous donne pas accès d’emblée à toutes les zones du complexe.

Très court et intense seul

Le découpage en mission de la progression est un format finalement parfait pour un jeu Nintendo 3DS. Une console portable que nous emmenons partout sur des longs ou petits trajets, justifiant une progression par mission à durée variable. Chaque mission terminée est notée par un rang étoile allant de 1 à 3 étoiles avec également un Boo caché à révéler et à aspirer. Puis chaque manoir possède une petite dizaine de gemmes cachées à trouver en secouant des éléments de décor, en révélant des secrets ou autrement dit en fouillant chaque salle et élément de fond en comble. Ainsi, en ligne droite pour terminer simplement l’histoire, nous avons une durée de vie très courte et liée au découpage du jeu. Toutefois, cette durée de vie est facilement doublée voire plus encore en fonction du niveau de jeu de chacun. Puis, pour ceux qui auront le plaisir de refaire les missions pour avoir le meilleur rang, il leur faudra trouver tous les Boo et toutes les gemmes.

Une durée de vie également gonflée avec des amis en local ou en ligne via la présence d’un multijoueur sur lequel nous allons revenir après avoir développé ce que Luigi’s Mansion 2 offre en termes de gameplay. Une fois que nous quittons la planque en choisissant une mission, nous nous retrouvons à contrôler Luigi armé de son Ectoblast 5000 et à parcourir un manoir plus ou moins éclairé. Le premier manoir que nous explorons est assez classique, il ressemble à un genre de complexe hôtelier avec plusieurs pièces à traverser, certaines d’entre elles nous demandant d’activer un mécanisme ou de trouver une clé afin d’y avoir accès. Nous avons ainsi un savant mélange d’exploration de manoir avec des énigmes à résoudre avec notre aspirateur pour progresser sur chacune des missions. Par exemple, aspirer un drap cachant un coffre avec une clé dedans et nous permettant d’accéder à une nouvelle chambre du manoir.

Une autre façon de jouer nous permettait d’ouvrir des accès ou de nous récompenser d’une clé : les combats contre les spectres d’une pièce. La plupart des pièces que nous traversons pour la première fois sont plongées dans l’obscurité, indiquant que nous devons y faire quelque chose ou nous débarrasser des menaces environnantes. Une fois que l’énigme ou que les combats sont terminés, la pièce s’éclaire indiquant que tout a été sécurisé et que nous pouvons tranquillement passer le reste de celle-ci au peigne fin. Il n’est pas impossible qu’une nouvelle menace envahisse une pièce que nous traversons une seconde fois, notamment lorsque nous revenons dans celle-ci lors d’une nouvelle mission ordonnée par le professeur. Une progression de manoir entre décors extérieurs, chambres et couloirs hantés. Chaque manoir de la vallée des ombres propose une thématique et un level design différent, influençant notre manière d’interagir avec les éléments et de progresser dans les pièces.

Les variations de décor et notre progression dans le jeu font aussi évoluer nos combats contre les spectres du jeu. D’ailleurs, revenons plus longuement sur les affrontements contre les spectres qui rôdent autour de nous. Tout d’abord, il s’agit de les éclairer de notre torche pour les surprendre, puis d’appuyer sur la touche d’aspiration pour commencer à entamer la vie des fantômes. Chaque fantôme possède son paterne, sa force et sa vie. Une fois que nous avons aspiré leurs PV jusqu’à 0, nous remportons la confrontation et nos ennemis finissent par être avalés par notre appareil. Aussi, il ne s’agit pas juste de les illuminer, il faut les flasher un bon coup pour les surprendre et commencer à les aspirer. Une fois que nous commençons à les aspirer, les fantômes s’agitent à travers la pièce en nous entraînant dans leur fuite. En maintenant l’aspiration de notre appareil, nous devons gérer nos sticks de déplacement et d’orientation de l’aspirateur à l’opposé du mouvement des spectres pour leur infliger plus de dégâts.

En faisant cela, nous remplissons également une jauge spéciale. Une fois celle-ci pleine, nous pouvons appuyer sur la touche indiquée pour donner un bon gros coup d’aspiration qui fait office de coup critique, entamant bien plus efficacement la vie des spectres. En avançant dans le jeu, les spectres nous demandent de faire preuve d’un peu de réflexion afin de pouvoir les surprendre. Certains s’équipent de lunettes de soleil à aspirer avant de pouvoir les flasher, il y en a qui se cachent dans des éléments du décor à secouer pour être mis à jour, ou encore d’autres qui s’enroulent littéralement dans du papier pour être des momies et éviter nos lumières. Les Boo demandent une autre type de réflexion : ceux-ci sont invisibles et peuvent utiliser des pouvoirs rendant des éléments invisibles. Nous devons ainsi utiliser le révéloscope pour les faire apparaître afin de pouvoir les attaquer, puis de les aspirer.

Puis plus fun avec des amis

Une difficulté qui monte progressivement en avançant dans le jeu. N’oublions pas de mentionner la présence d’un niveau de boss au bout de chaque série de missions propre à chaque manoir. Des affrontements demandant une réflexion plus subtile avec parfois des interactions bien plus réfléchies sur les environnements pour les faire apparaître et pouvoir les attaquer. Pour ceux qui connaissent la série, c’est une formule bien connue et cela permet aux fans de reprendre rapidement leur marques. Pour un nouveau venu sur la série, tout est suffisamment intuitif pour être assimilé très vite et la difficulté évolue très bien pour ne délaisser aucun joueur. D’ailleurs, en bons fans de la série, nous avons plutôt tendance à affirmer que le jeu est globalement très voire trop facile, sauf pour les challengers du 100% et du score parfait.

En quittant le manoir et en revenant à la planque, nous pouvons nous attarder sur les extras. Nous pouvons notamment nous rendre dans la chambre forte pour prendre le temps d’observer notre collection de gemmes à collecter dans les manoirs, jeter un oeil à notre butin ainsi qu’aux améliorations d’aspirateur à débloquer selon l’argent que nous récoltons dans les manoirs. Enfin, nous pouvons également consulter les données des fantômes que nous avons aspirés. Il faut souligner que le fait de proposer des améliorations en fonction de l’argent récolté est une bonne chose, mais que les améliorations sont finalement très limitées et que nous débloquons rapidement tous les éléments, rendant alors la récolte d’argent toujours très facultative.

Puis le fait de consulter les données et descriptif de fantôme est toujours plutôt plaisant mais nous en faisons vite le tour, la faute à un bestiaire très peu inspiré par rapport aux autres Luigi’s Mansion. Les spectres ont un design quelconque, ils n’ont plus d’histoire et n’apportent pas grand chose au lore pour que nous nous attardions sur leurs données. Ceci étant dit, les données de spectres proviennent à la fois du mode solo et du mode multijoueur. Car en effet, il y a un mode multijoueur qui se débloque en ayant bien progressé dans le premier manoir. Un mode multijoueur à faire en local ou en ligne avec nos amis pour gonfler la durée de vie. Sur les quelques parties que nous avons pu faire en ligne, le mode peut se révéler très fun, addictif et plus difficile que le jeu en solo. Nous avons pu jouer à trois modes de jeu différents dans lesquels nous progressions dans un manoir sur plusieurs étages, avec une difficulté croissante.

Le premier mode nous demandait de chasser les fantômes dans les différentes pièces d’un étage sur un temps imparti. Un autre mode faisait office de contre-la-montre avec une trappe à trouver pour progresser vers l’étage suivant. Puis nous avions un autre mode dans lequel nous devions trouver puis aspirer les electochiens d’un étage dans un temps imparti. Nous pourrions reprocher au jeu de finalement proposer peu de modes en multijoueur mais toujours est-il que les modes proposés fonctionnent en termes de fun. Pour peu que nous ayons des amis possédant le jeu, alors la durée de vie peut être boostée de façon conséquente en plus de proposer un autre type de challenge grandissant à travers les étages et le nombre de joueurs présents. Sachant que le jeu peut se jouer jusqu’à 4 joueurs. Il y a aussi un système de bonus aléatoire proposé à un seul joueur sur chaque étage ou aussi la possibilité comme en solo d’améliorer son aspirateur dépendamment du butin ramassé à chaque étage.

Luigi’s Mansion 2 HD est disponible en physique et sur l’eShop le 27 juin au prix de soixante euros.