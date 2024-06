Mardi 25 juin 2024 – Le jeu de gestion écologique acclamé par la critique Terra Nil, signé Free Lives (Broforce, Gorn) et Devolver Digital avec l’aide de Clockwork Acorn, fait germer tout un jardin de nouvelles possibilités avec sa mise à jour gratuite nommée Vita Nova.

Première mise à jour majeure pour Terra Nil, Vita Nova entend développer davantage les mécaniques satisfaisantes de restauration de la nature avec cinq niveaux inédits, neuf nouveaux bâtiments, une carte du monde mise à jour et une révision radicale du système de protection de la faune.

Parmi les nouveaux défis figurent Polluted Bay, un paysage désolé coupé en deux par une rivière polluée ou encore Scorched Caldera, un cratère volcanique qui doit être terraformé en un lac d’eau fraîche rempli de vie. Les nouvelles épreuves de Vita Nova mettront vos talents écologiques à rude épreuve, de manière intéressante et inhabituelle.

Au fil de votre avancée dans la campagne, la carte améliorée de Vita Nova — désormais intégralement en 3D et que l’on peut faire pivoter librement — vous donnera un aperçu plus précis et personnalisé de vos efforts pour ramener la vie dans ce monde désolé.

Entièrement repensé, le système de faune offre encore davantage de vie aux paysages que vous croiserez sur votre route. Les animaux émergent plus naturellement pendant le jeu, en plus d’avoir des besoins plus profonds à satisfaire pour favoriser leur épanouissement et les faire proliférer. Cette nouvelle dimension stratégique de gameplay vous permet surtout d’admirer plus d’animaux — dont une toute nouvelle espèce, le jaguar — à mesure que vous restaurez la nature.

Terra Nil est un city-builder méditatif et détendu qui vous invite, à l’aide de technologies écologiques avancées, à transformer des territoires désolés et stériles en écosystèmes prospères et dynamiques. Purifiez le sol, nettoyez les océans, plantez des arbres et réintroduisez la faune avant de recycler vos dispositifs pour ne laisser aucune trace derrière vous.

Vita Nova est une mise à jour gratuite pour Terra Nil. Disponible sur PC et Netflix, ce contenu arrivera dans peu de temps sur Nintendo Switch.