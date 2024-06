Découvrez le début chronologique de la trilogie Erdrick avec Dragon Quest III HD-2D Remake, un remake du RPG classique, maintenant doté de superbes visuels HD-2D et d’une narration enrichie. Ce jeu sera disponible sur Switch le 14 novembre 2024, mais les joueurs japonais auront la chance de l’essayer avant cette date.

Square Enix a annoncé le « Dragon Quest Carnival » à Minatomirai, Yokohama, qui se tiendra du 20 juillet 2024 au 18 août 2024. Cet événement proposera diverses activités autour de l’univers Dragon Quest, avec en point d’orgue une démo de Dragon Quest III HD-2D Remake. Les détails concernant cette démo restent inconnus, et il n’est pas certain que des événements similaires seront organisés en Amérique du Nord et en Europe.