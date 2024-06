Cela a pris finalement un certain temps, mais The Battle Cats Unite est enfin sur le point de lancer une version anglaise en Occident. Le jeu a été lancé pour la première fois sur Nintendo Switch au Japon en 2020. Une version anglaise est bien sortie un an plus tard, mais uniquement en Asie. Aujourd’hui, Ponos prévoit un lancement officiel en Amérique du Nord et en Europe.

Inspiré du hit mobile The Battle Cats, téléchargé plus de 90 millions de fois dans le monde ! Enfin disponible sur console Nintendo Switch™ avec des fonctions inédites ! Découvre un système de combat à la portée de tous ! Fais équipe avec un ami pour un plaisir démultiplié ! Joue avec ta famille, tes amis, l’élu(e) de ton cœur… Crée une armée de Chats à ton image (enfin pas trop quand même, vu leur dégaine) et impose toi sur le champ de bataille !

★ The Battle Cats Unite! Nintendo Switch™ – Caractéristiques ★

◆ Récupère plus de 350 héros Chats inexplicablement mignons !

Utilise les Miam et les Tickets gagnés en jouant pour obtenir toutes sortes de Chats différents dans la machine à Chapsules et les faire évoluer !

◆ Plus de niveaux, plus de plaisir !

Joue à plus de 300 niveaux qui se déroulent dans le monde réel, dans le futur ou parfois même dans l’espace ! Tu peux aussi partir en quête de Chats mythiques en suivant les Histoires légendaires !

◆ Joue à des mini-jeux passionnants entre deux batailles !

Au fil du jeu, tu auras parfois l’occasion de jouer à un mini-jeu parmi quatre ! Gagne des objets bonus et du Charburant en fonction de ton score !

★ Fonctions à deux joueurs ★

◆ Coopérez à la tête de vos Chats !

Joue chaque niveau en solo ou avec un ami. Vous prendrez alors chacun le commandement de cinq unités face à des vagues d’ennemis. En solo, la tâche s’annonce ardue, mais ensemble, rien ne vous arrêtera !

◆ Préparez-vous à tirer au Chanon… ensemble !

Coopère avec ton allié(e) pour désintégrer les ennemis à coups de Chanon ! Trouvez le bon timing pour doubler sa puissance et prendre l’avantage !

◆ Affronte un ami dans un duel d’armées de Chats !

Qui sera la meilleure armée de Chats ? La réponse en mode VS ! Utilise le Chanon à caractéristiques de ce mode pour attaquer le point faible de l’adversaire ! Tu devras connaître chaque Chat sur le bout des pattes pour remporter la victoire !